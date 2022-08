Itaú (ITUB4) tem lucro recorrente de R$ 7,68 bi do 2º tri, alta de 17%

O Itaú (ITUB4) divulgou nesta segunda-feira, 8, seu balanço do segundo trimestre deste ano.

O banco teve lucro líquido recorrente de R$ 7,679 bilhões no período, valor que representa uma alta de 17,4% na comparação anual. No mesmo período do ano passado, o banco registrou lucro de R$ 6,543 bilhões.

O valor fica acima das projeções dos analistas de mercado. O consenso Bloomberg esperava um lucro líquido recorrente de R$ 7,37 bilhões – um aumento de quase 13% na comparação anual.

As receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias foi de R$ 10,499 bilhões no período, alta de 8,3% frente ao mesmo período do ano anterior. Já o retorno sobre patrimônio líquido (ROE) ficou em 20,8% no segundo trimestre ante 18,9% na janela de abril a junho de 2021.

A carteira total de crédito cresceu para R$ 1,08 trilhão, alta de 22% na comparação anual. A inadimplência ficou em 2,7% no trimestre ante 2,3% no mesmo período do ano anterior.

