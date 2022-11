Irlau Machado, ex-CEO da NotreDame, deixa grupo em menos de um ano após fusão com a Hapvida

A Hapvida anunciou nesta terça-feira, 22, que o Irlau Machado Filho está de saída da companhia, após ter apresentado cartas de renúncia ao cargo de co-CEO e à sua cadeira no conselho de administração da companhia. Irlau Machado também pediu renúncia de suas posições de diretor-presidente e membro do conselho da BCBF e de outras posições executivas e em comitês da Hapvida e suas controladas.

A saída de Irlau Machado, ex-CEO da NotreDame Intermédica, ocorre menos de um ano após a fusão com a Hapvida, concluída em fevereiro deste ano. Com sua saída, Jorge Pinheiro passará a ser o único CEO do grupo. Já a posição no conselho que era ocupada por Machado permanecerá vaga até que seja feita uma noova indicação.

"A decisão do Sr. Irlau de renunciar às suas posições na companhia e em suas controladas se deve a propósitos e objetivos pessoais", afirmou a Hapvida em fato relevante.

Irlau Machado esteve à frente da NotreDame Intermédica desde 2014, sendo um dos responsáveis por ter levado a empresa à bolsa, com IPO realizado em 2018.