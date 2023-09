Infracommerce (IFCM3) anuncia potencial follow-on com compromisso de aporte do Pátria

A empresa de soluções para e-commerce Infracommerce (IFCM3) anunciou nesta quarta-feira, 6, uma potencial oferta subsequente de ações (follow-on) de até 225 milhões de ações. A oferta base será de 150 milhões, podendo ser acrescida em até 50%. A potencial oferta pode contar, ainda, com a emissão de 1 bônus de subscrição para cada 3 ações.

A companhia informou que p preço de exercício levará em consideração o preço de fechamento médio ponderado por volume (VWAP) das ações de emissão da Companhia nos últimos 60 pregões da B3 anteriores ao exercício e aplicando-se um deságio de 15%. O prazo de exercício será de 6 a 12 meses a contar da oferta. É daí que viria a emissão adicional de 75 milhões de ações em relação à oferta base.

Pela cotação do último fechamento, a oferta poderia movimentar até R$ 277,5 milhões, considerando apenas a oferta base. O montante seria o equivalente a 39% do atual valor de mercado da companhia. As ações da companhia encerraram o último pregão a R$ 1,85, com 88,5% de queda desde sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), em março de 2021. quando seus papéis foram precificados a R$ 16.

O dinheiro levantado será utilizado para quitar dívidas de aquisições já realizadas pela empresa e balancear a estrutura de capital.

Potenciais participantes da oferta

Do montante total da potencial oferta R$ 205 milhões já teriam sido assegurados por meio de de compromissos de investimento acordados previamente. Entre os potenciais participantes da oferta está o fundo Pátria Investimentos, que se comprometeu a subscrever e integralizar R$ 60 milhões, desde que o preço por ação seja fixado até R$ 2. O acordo também prevê que, caso realizado o investimento, a Infracommerce convocará uma assembleia para deliberar sobre a eleição de um membro do Conselho de Administração a ser indicado pelos investidores. Os administradores da companhia se comprometeram a colocar até R$ 33 milhões, também caso o preço por ação respeite o teto de R$ 2.

Acionistas vendedores de quatro empresas adquiridas pela Infracommerce poderão receber ações na potencial oferta como forma de antecipação de valores devidos pela companhia. A eles seriam reservados o montante de até R$ 27 milhões. Esse valor poderia ser acrescido em mais R4 10 milhões, caso a ação saia a até R$ 2 na oferta.

A Infracommerce ainda fechou com acionistas minoritários da New Retail (NR), já controlada pela companhia, o compromisso de comprar a fatia adicional de 14,75% da NR, caso a condição de o dinheiro decorrente da operação ser utilizado para o aporte de aproximadamente R$ 75 milhões no follow-on.