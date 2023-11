Inflação branda nos EUA sinaliza avanço do Fed em conter preços

A inflação nos Estados Unidos em outubro foi mais branda do que o esperado e do que no mês anterior, um sinal positivo de progresso nos esforços do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de conter a alta de preços.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui custos de alimentos e energia, apresentou alta de apenas 0,2% em relação a setembro, segundo dados do Bureau of Labor Statistics divulgados nesta terça-feira. O indicador mais amplo, conhecido como CPI na sigla em inglês, mostrou estabilidade de preços no mês.

Inflação estabilizada

Apesar de alguns solavancos nos últimos meses, a inflação dos EUA se estabilizou significativamente desde a máxima de 40 anos alcançada no ano passado.

Isso levou vários dirigentes do Fed a sinalizar que o aperto monetário pode ter chegado ao fim, mas o presidente do BC americano, Jerome Powell, enfatizou repetidamente que podem haver novos aumentos se necessário.

Os futuros de bolsas em Nova York saltaram e as taxas dos Treasuries americanos afundaram após a divulgação dos dados. O rendimento que os investidores exigem para tomar a dívida de 10 anos do governo americano chegou a cair 0,16 ponto percentual, diante da menor probabilidade de alta de juros em dezembro.