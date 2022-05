Ibovespa supera 111 mil pontos e bate máxima em um mês com ajuda do exterior

Ibovespa hoje: A bolsa brasileira segue a firme alta no mercado internacional nesta quinta-feira, 26, voltando a superar 111.000 pontos pela primeira vez desde o fim de abril. Como pano de fundo do bom humor estão expectativas de que o Federal Reserve eleve o ritmo de alta de juros. Buscas por pechinchas também motivam compras de ações, especialmente nos Estados Unidos, onde os principais índices de ações vêm da mais longa sequência de quedas desde a época da bolha da internet, em 2001.

Ibovespa: + 1,06%, 111.765 pontos

O rali para as ações americanas ganhou força ainda na última tarde, a ata do Federal Reserve confirmou as projeções do mercado sobre a manutenção do ritmo de alta de juros nos Estados Unidos, afastando a possibilidade de uma elevação mais agressiva nas próximas reuniões.

Dados piores da atividade econômica americana foram na mesma direção. O PIB americano do primeiro trimestre foi revisado nesta manhã de queda de 1,4% para 1,5%.

Índices de Wall Street, ganharam força no mercado de futuros logo após a divulgação do resultado e abriram em alta. A expectativa era de que o a queda fosse revisada de 1,4% para 1,3%

S&P 500 (EUA): + 1,48%

Nasdaq: + 1,75%

Na bolsa brasileira, as ações da Cielo lideram as altas do Ibovespa, após analistas do JPMorgan elevarem a recomendação dos papéis de neutra para compra e estabelecerem preço alvo de R$ 5. A companhia dispara quase 10%, sendo negociada a cerca de R$ 4 por ação.

Cielo (CIEL3): + 9,92%

Entre os destaques ainda estão o setor de saúde, com Rede D'Or, Hapvida e SulAmerica, e papéis de crescimento como os do Magazine Luiza e Méliuz.

Rede D'Or (RDOR3): + 6,09%

SulAmerica (SULA11): + 5,57%

Magazine Luiza (MGLU3): + 6,20%