Ibovespa opera em queda com receio sobre tarifas comerciais e recessão nos EUA

O Ibovespa, principal indicador da bolsa, operava em queda de 0,47% na manhã aos 124.504 pontos desta segunda-feira, 10.

Os investidores repercutem as novas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No final de semana, ele sugeriu que pode aumentar ainda mais as tarifas sobre produtos do Canadá e do México, além de já ter ameaçado uma taxa de 250% sobre lácteos canadenses. A escalada protecionista ocorre enquanto a China também impôs sanções ao Canadá.

Além disso, o presidente americano admitiu a possibilidade de uma recessão nos EUA, o que adiciona cautela às negociações. No Brasil, o governo tenta evitar a taxação do aço, prevista para entrar em vigor nesta quarta-feira, 12.

No radar dos investidores está a divulgação de dados de inflação no Brasil e nos EUA, fundamentais para calibrar as expectativas sobre juros.

Alimentos

Pela manhã, os investidores acompanharam a entrevista de Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a rádio CBN. Ele afirmou que redução de impostos deve ser comemorada e reforçou o pedido para que os estados diminuam o ICMS sobre produtos da cesta básica. "Toda diminuição de imposto deve ser comemorada."

Alckmin elogiou a decisão do Piauí de zerar o imposto da cesta básica e o movimento de Bahia e Ceará, que avaliam seguir a mesma medida. "Quem ganha é a sociedade e o consumidor", disse o vice-presidente. Ele mencionou que as medidas do governo federal para baratar o preço dos alimentos não terão efeitos imediatos nas prateleiras dos supermercados, mas que o custo da comida preocupa o governo.

Posse

Na agenda doméstica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dará posse ao novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e à nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. A cerimônia ocorre às 15h no Palácio do Planalto.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

A partir desta segunda-feira, 10, o mercado à vista da B3 encerrará às 17h, com o after market entre 17h30 e 18h, mantendo a abertura às 10h.

Já em 31 de março, os contratos futuros de Índices de Ações Europeus serão negociados das 9h às 18h, enquanto o Forward Points com Futuro de Mini Dólar terá encerramento às 12h05.