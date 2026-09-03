PMIs globais, emprego e balança comercial dos EUA: o que move os mercados

A agenda econômica desta quinta-feira, 3, concentra uma série de indicadores de atividade e emprego nos Estados Unidos, enquanto o mercado brasileiro acompanha também novas pesquisas eleitorais e o leilão de títulos do Tesouro.

No exterior, os investidores ainda monitoram os efeitos do petróleo acima de US$ 90 sobre a inflação e a trajetória dos juros globais.

O que acompanhar

Às 9h30 (horário de Brasília), os Estados Unidos divulgam uma bateria de dados que pode ajudar o mercado a calibrar as expectativas para a política monetária do Federal Reserve (Fed). Entre eles estão os pedidos iniciais de seguro-desemprego referentes à semana encerrada em 28 de agosto. Na semana anterior, foram registrados 203 mil pedidos.

No mesmo horário, saem os dados finais de produtividade da mão de obra e do custo unitário do trabalho referentes ao segundo trimestre. No primeiro trimestre, a produtividade havia avançado 0,3% na comparação trimestral, enquanto o custo unitário do trabalho subira 1,8%.

Também será conhecida a balança comercial americana de julho. Em junho, o déficit comercial dos Estados Unidos havia sido de US$ 73,3 bilhões.

Mais tarde, às 10h45, o mercado recebe a leitura final dos PMIs composto e de serviços de agosto. Em julho, os indicadores estavam em 54,5 e 54,6 pontos, respectivamente. Às 11h, será divulgado ainda o PMI de serviços do ISM, que havia marcado 54,1 pontos em julho.

Os dados de atividade e emprego serão acompanhados de perto porque ajudam a formar o quadro sobre a força da economia americana e, consequentemente, sobre o espaço para o Banco Central dos EUA conduzir a política monetária.

Antes da abertura dos mercados americanos, os investidores acompanham os PMIs finais de agosto de França, Alemanha, Zona do Euro e Reino Unido.

Na França, o PMI composto havia ficado em 49,4 pontos em julho, enquanto o de serviços marcou 49,6 pontos. Na Alemanha, o indicador composto estava em 51,3 pontos e o de serviços, em 49,8 pontos.

Na Zona do Euro, os PMIs composto e de serviços haviam registrado 52 e 51,7 pontos, respectivamente. No Reino Unido, ambos estavam em 52,2 pontos. Os números ajudam a medir o ritmo da atividade econômica europeia e podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra.

Ainda na Zona do Euro, às 6h, o Eurostat divulga o índice de preços ao produtor (PPI) de julho. Em junho, o indicador havia recuado 0,3% na margem, mas acumulava alta de 4,6% em 12 meses.

Brasil tem PMIs e leilão do Tesouro

No Brasil, os principais indicadores econômicos do dia saem às 10h. A S&P Global divulga os PMIs composto e de serviços de agosto. Em julho, o PMI composto estava em 48,8 pontos e o de serviços, em 49,7 pontos.

A leitura abaixo de 50 pontos indica contração da atividade, de modo que o mercado deve observar se os dados de agosto mostram melhora ou aprofundamento da perda de ritmo.

Às 11h30, o Tesouro realiza leilão de NTN-F e LTN. A operação será acompanhada pelo mercado de juros, especialmente em um momento de atenção redobrada à trajetória da política monetária e às condições fiscais.

Além da agenda econômica, o cenário político deve continuar influenciando os ativos brasileiros. Estão previstas para esta quinta-feira as divulgações de pesquisas Datafolha e PoderData sobre a sucessão presidencial.

Também serão divulgadas pesquisas Real Time Big Data para o governo e o Senado em Mato Grosso e AtlasIntel para o governo e o Senado em Sergipe.

As novas sondagens chegam após o mercado reagir, na quarta-feira, a uma pesquisa Quaest que apontou uma disputa mais acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno. O resultado ajudou a impulsionar os ativos domésticos e reforçou a influência do chamado “trade eleitoral” sobre a bolsa e o câmbio.