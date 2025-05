Ibovespa recua e vai na contramão de NY após dados de emprego dos EUA; dólar cai

O Ibovespa opera em queda no pregão desta sexta-feira, 2, perdendo força após a divulgação de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O movimento reflete também a reação dos investidores em torno das possíveis tratativas comerciais entre Washington e Pequim.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,11%, aos 134.915 pontos

-0,11%, aos 134.915 pontos Dólar hoje: R$ 5,634, queda de 0,77%

No radar hoje

O payroll, divulgado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) nesta manhã, mostrou a criação de 177 mil vagas no setor não-agrícola em abril, superando a projeção do mercado, que apontava para 138 mil novos postos -- o que, em tese, esfria as apostas de um corte nas taxas de juros por parte do Federal Reserve.

O resultado foi expressivo, mas os números também sinalizam uma desaceleração em relação a março, quando o país gerou 228 mil empregos. Apesar de o payroll de abril ter superado as expectativas, os dados revisados dos meses anteriores, com cortes de 43 mil em março e 9 mil em fevereiro, apontam para um cenário mais cauteloso.

Para André Valério, economista sênior do Inter, não havia expectativa de que o caos tarifário fosse se manifestar nesse relatório.

"Com o dado de hoje não vemos alteração no cenário para o Fed. A incerteza tarifária ainda é alta o suficiente para manter o Fed em estado de paralisia, apesar dos resultados favoráveis de inflação e emprego que, em outro contexto, poderia permitir a retomada do corte de juros", afirma o especialista.

Valério vê alterações para o Fed apenas em caso de resolução total da incerteza tarifária, sem grandes impactos sobre a inflação. "Esse cenário parece menos provável, com o governo americano ainda não tendo anunciado nenhum acordo comercial e a China mantendo postura rígida para iniciar as negociações, exigindo primeiro a retirada total das tarifas de 145%", afirma.

O outro cenário seria o Fed cortar os juros em resposta a uma eventual recessão. "Para tanto, seria necessário um enfraquecimento substancial do mercado de trabalho. Acreditamos que esse eventual enfraquecimento se materializará apenas no segundo semestre, com o Fed retomando o ciclo de cortes na reunião de setembro".

Enquanto isso, o ambiente geopolítico continua ditando os rumos da bolsa. O Ministério do Comércio da China comunicou ontem que está examina as recentes sinalizações dos Estados Unidos sobre uma eventual retomada de conversas tarifárias. A possibilidade de um acordo é vista pelos mercados como uma oportunidade para aliviar a tensão global e renovar o apetite por ativos de maior risco.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.