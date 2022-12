Ibovespa hoje: índice sobe no último pregão do ano no aguardo de novos ministros

O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, 29, último pregão do ano, uma vez que a bolsa ficará fechada amanhã, 30. Já o dólar cai mais de 1% contra o real, dando sequência ao tom positivo da véspera.

Ibovespa : + 0,12%, aos 110.371 pontos

Dólar comercial : - 0,49%, a R$ 5,229

Em pregão de liquidez reduzida com o mercado já de olho no Ano Novo, o foco fica no cenário político e na equipe ministerial de Lula.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar nesta quinta-feira, 29, pelo menos parte dos 16 nomes que faltam para fechar a composição de seus ministérios para 2023.

O anúncio deve acontecer no início da tarde, quando Lula irá se pronunciar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição, em Brasília. A expectativa é que o presidente eleito anuncie, além dos ministros, os novos presidentes da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

