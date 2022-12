Lista de ministros de Lula: presidente eleito deve anunciar como fica a Esplanada em 2023

Depois de mais uma semana de negociações para conseguir acomodar os aliados na Esplanada dos Ministérios, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar nesta quinta-feira, 29, pelo menos parte dos 16 nomes que faltam para fechar a composição ministerial do próximo governo.

Lula marcou um pronunciamento para esta quinta-feira, às 11h, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição, em Brasília. A expectativa é que ele anuncie, além dos ministros, os novos presidentes da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Até agora, Lula anunciou 21 ministros (veja lista abaixo). Falta bater o martelo sobre outros 16 -- entre eles, Planejamento, Meio Ambiente e Agricultura. A maioria das pastas deve ser dividida entre partidos que apoiaram a eleição do petista ou que pretendem se unir a ele para garantir governabilidade a partir de 2023.

Lula se encontrou com lideranças do MDB na quarta-feira, 28, para discutir os ministérios que serão comandados por nomes indicados pelo partido. A tendência é que o senador eleito Renan Filho (MDB-AL) fique com o Ministério dos Transportes e Jader Filho (MDB-PA) com o das Cidades.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) deve ser confirmada na pasta do Planejamento, que será recriada com a divisão do atual Ministério da Economia. Na terça-feira, 27, o futuro ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que Tebet já aceitou o convite de Lula para chefiar o ministério.

A senadora, que ficou em terceiro lugar na disputa presidencial, entra na cota “pessoal” do presidente eleito, não na divisão do partido. Se for confirmada ministra do Planejamento, Tebet dividirá as principais decisões econômicas com a Fazenda, que será comandada por Fernando Haddad.

O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) deve ser confirmado na Agricultura. Outro parlamentar do PSD, deputado Alexandre Silveira (PSD-MG), pode ficar com o Ministério de Minas e Energia. Também existe a possibilidade de que o Ministério da Pesca fique com o PSD.

O PDT deve ficar com o Ministério da Previdência. O presidente nacional do partido, Carlos Lupi, é o mais cotado para assumir a pasta. O União Brasil, partido criado a partir da fusão do PSL e do DEM, também deve ter espaço na Esplanada.

Veja a lista de ministros que ainda devem ser anunciados:

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Cidades; Comunicações; Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Esporte; Gabinete de Segurança Institucional; Integração e Desenvolvimento Regional; Meio Ambiente; Minas e Energia; Pesca; Planejamento e Orçamento; Povos Indígenas; Previdência Social; Secretaria de Comunicação Social; Transportes; Turismo.

Ministros anunciados até agora:

Advocacia-Geral da União (AGU): Jorge Messias Casa Civil: Rui Costa Ciência e Tecnologia: Luciana Santos Controladoria-Geral da União (CGU): Vinícius Carvalho Cultura: Margareth Menezes Defesa: José Múcio Monteiro Desenvolvimento Social: Wellington Dias Direitos Humanos: Silvio Almeida Educação: Camilo Santana Fazenda: Fernando Haddad Gestão: Esther Dweck Igualdade Racial: Anielle Franco Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino Mulheres: Cida Gonçalves Portos e Aeroportos: Márcio França Relações Exteriores: Mauro Vieira Relações Institucionais: Alexandre Padilha Saúde: Nísia Trindade Secretaria-Geral da República: Márcio Macêdo Trabalho: Luiz Marinho

