Ibovespa agora: bolsa abre em alta de olho nas decisões desta Superquarta

Abre em alta o Ibovespa desta Superquarta, 31. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,41%%, aos 127.923 pontos. A sessão será marcada pelas decisões monetárias dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil — embora haja consenso de como ficarão as taxas de juros de ambos os países. O que também fica no radar dos investidores são dados divulgados na madrugada pela China e a temporada de balanços do quarto trimestre do ano passado, que por aqui começou hoje com os resultados do Santander (SANB11).

Na madrugada de hoje, o Escritório Nacional de Estatísticas da China divulgou o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial referentes a janeiro. O indicador subiu para 49,2 pontos, ante 49,0 pontos contabilizados em dezembro. O resultado veio dentro da expectativa dos analistas ouvidos pelo FactSet. Apesar da alta, o resultado abaixo de 50 pontos indica que a atividade econômica chinesa continua em contração. Já o PMI de serviços avançou para 50,7 em janeiro, ante 50,4 em dezembro, levemente acima das expectativas, que previam 50,6 pontos.

Ibovespa agora

IBOV: +0,41%%, aos 127.923 pontos.

Outros dados que estão na mira dos investidores são da criação de empregos privados nos EUA pelo Instituto ADP. Por lá, são esperados uma queda em janeiro para 145 mil empregos criados, frente aos 164 mil contabilizados em dezembro. Os números serão publicados às 10h15, antes da decisão do Federal Reserve (Fed, o BC americano) e podem dar sinais se de fato a atividade econômica americana está arrefecendo.

E por falar em decisão monetária, a expectativa é de que os EUA mantenha a taxa de juro no intervalo entre 5,25% a 5,5% ao ano. No entanto, os investidores estão de olhos (e ouvidos) atentos ao pronunciamento do presidente do órgão, Jerome Powell, a fim de buscarem pistas de quando iniciará o corte de juros por lá. Já no Brasil, a expectativa é de corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic para 11,25%. As atenções também ficam com o comunicado posterior à decisão, visto que o mercado ainda busca saber se o Banco Central vê margem para cortes superiores nas próximas decisões.

Por fim, tanto aqui, quanto pelo exterior, a temporada de balanços do quarto trimestre também agita os mercados. Na véspera, algumas big techs divulgaram seus resultados, enquanto hoje o Santander (SANB11) deu a largada por aqui. O banco apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 2,204 bilhões, abaixo das expectativas do mercado, que estimavam um saldo na casa dos R$ 2,87 bilhões.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,27% a R$ 4,959. Na terça-feira, o dólar fechou em estabilidade, cotado a R$ 4,945.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: