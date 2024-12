No último pregão do ano, Ibovespa abre em alta com déficit em novembro menor do que o previsto

Em meio a um cenário de perda da credibilidade fiscal por parte do governo que gera temores entre os investidores e piora o ambiente para ativos de risco, o Ibovespa caminha para fechar o ano com desvalorização de mais de 10%. No entanto, na última sessão do ano, nesta segunda-feira, 30, o principal índice da B3 respira e abre com leve alta.

Hoje o mercado repercute a liberação parcial das emendas parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as últimas perspectivas macroeconômicas pelo Boletim Focus e o resultado das contas públicas do Governo em novembro.

Já o dólar, após uma sequência de sessões em altas, opera no pregão de hoje em queda. Apesar disso, o ano não foi fácil para o real, que caminha para fechar 2024 com queda de 27%. Hoje, o mercado deve ter uma liquidez bem reduzida pela véspera do feriado de ano novo.

"Mas, embora o Boletim Focus de hoje tenha mostrado um recuo do IPCA, o mercado ainda deve refletir as expectativas diante do cenário fiscal, que, por sua vez, devem se impressionar tanto o mercado de câmbio como a curva de juros futuros", aponta Marcio Riauba, head da Mesa de Operações da StoneX.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,25% aos 120.67 pontos

+0,25% aos 120.67 pontos Dólar: -0,24% aos R$ 6,179

Contas do governo

Apesar do Tesouro Nacional ter informado que adiou para 15 de janeiro, às 14h30, a divulgação dos números do Governo Central de novembro – prevista para a última sexta-feira, 27 – o Banco Central (BC) divulgou nesta segunda-feira, 30, às 8h30, os números consolidados do setor público de novembro.

Segundo a autarquia, o setor público apresentou um déficit primário de R$ 6,6 bilhões em novembro. Com o pagamento de juros, o gasto foi de R$ 92,459 bilhões. No ano, até novembro, déficit primário soma R$ 63,298 bilhões, ou seja, 0,59% do Produto Interno Bruto (PIB).

O gasto primário de R$ 6,6 bilhões em novembro veio menor do que a mediana estabelecida pelo mercado, que era de -R$ 6,855 bilhões.

O Tesouro tradicionalmente apresenta, no fim de cada mês, o resultado primário do Governo Central (Tesouro, Previdência Social e Banco Central), que é calculado pela diferença entre receitas e despesas primárias, desconsiderando os juros da dívida.

Os dados utilizam informações do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e incluem arrecadações da Receita Federal (tributos), dividendos de estatais e royalties do petróleo. Esse sistema é chamado de “acima da linha” pelo governo e depende das informações da Receita Federal.

O que acontece é que o Fisco atrasou o repasse dos dados para o Tesouro, motivo que culminou no adiamento da divulgação.

Entretanto, o BC adota outra metodologia, chamada “abaixo da linha”, que analisa o déficit ou superávit primário da União, estados e municípios para calcular o resultado primário, não apenas do Governo Central. Essa abordagem permite que o banco divulgue os dados mesmo sem os números da Receita Federal, diferentemente do Tesouro, que depende diretamente deles.

Boletim Focus

O mercado avalia a divulgação do Boletim Focus desta semana.

Após quatro semanas de altas consecutivas, o Banco Central (BC) reduziu suas projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024 de 4,91% para 4,90%. Já a de 2025 subiu significativamente de 4,84% para 4,96%, enquanto a projeção de 2026 avançou de 4% para 4,01% e a de 2027 de 3,80% para 3,83%.

A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 e 2027 se mantiveram inalteradas em 3,49% e 2%. Já as estimativas de 2025 e 2026 caíram de 2,02% para 2,01% e de 1,90% para 1,80%, respectivamente.

O BC ainda projeta uma Selic em 14,75% ao final de 2025 e 12% em 2026, ante os 11,75% anteriores. Em 2027, a projeção também se manteve em 10%.

Todas as estimativas para o câmbio, exceto a de 2027, também foram revisadas para cima, de R$ 6 para R$ 6,05 (2024); de R$ 5,90 para R$ 5,96 (2025); de R$ 5,84 para R$ 5,90 (2026); e R$ 5,80 (2027).

Liberação parcial das emendas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino manteve suspenso o pagamento das emendas parlamentares, porém abriu exceções e liberou parte dos R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão bloqueadas desde a semana passada para os repasses para a Saúde e emendas de comissão empenhadas.

No texto, Dino determinou a liberação para não causar mais transtornos a entes públicos, empresas e trabalhadores que esperavam os recursos das emendas autorizadas antes do bloqueio.

“A fim de evitar insegurança jurídica para terceiros (entes da Federação, empresas, trabalhadores), fica excepcionalmente admitida a continuidade da execução do que já foi empenhado como ‘emenda de comissão’ até o dia 23 de dezembro de 2024, salvo outra ilegalidade identificada em cada caso concreto”, escreveu o ministro.

Apesar da liberação, [grifar]Dino citou “nulidade insanável” no ofício encaminhado pelo Congresso Nacional ao Palácio do Planalto que indicou as emendas de comissão sem avaliação das comissões temáticas do Parlamento. Isso porque, pelas regras atuais, as emendas de comissão precisam ser aprovadas pelas comissões temáticas correspondentes, com a aprovação registrada em ata.

Em relação às emendas para a Saúde, Dino autorizou, até 10 de janeiro, a movimentação dos recursos de emendas já depositados nos Fundos de Saúde, independentemente das contas específicas. A partir de 11 de janeiro, no entanto, não poderá haver nenhuma movimentação a não ser a partir das contas específicas para cada emenda parlamentar, conforme anteriormente deliberado pelo Supremo.

