Nikkei atinge melhor fechamento em 35 anos, marcando nova era para o mercado japonês

O Nikkei 225, principal índice da bolsa de valores do Japão, está prestes a encerrar 2024 com um marco histórico: o melhor fechamento de final de ano desde 1989. Na penúltima sessão do ano, na última sexta-feira, o índice avançou 1,8%, alcançando 40.281 pontos, impulsionado por empresas como Toyota, Sony e Fast Retailing, controladora da Uniqlo. O último pregão será nesta segunda-feira, 30. As informações são do Financial Times.

O desempenho extraordinário reflete o ressurgimento de um otimismo sobre o mercado japonês, sustentado por notícias de fusões corporativas e promessas de maior retorno aos acionistas. Segundo Takeo Kamai, chefe de serviços de execução na CLSA Securities em Tóquio, o mercado tem sido movido por um “rali de Natal”, com destaques como a fusão entre Honda e Nissan e anúncios de recompensas aos acionistas por gigantes como a Toyota.

Recorde em 2024

O Nikkei ultrapassou o recorde anterior, de 39.000 pontos, alcançado na última sessão de 1989, durante o auge da bolha econômica japonesa. A bolha, no entanto, deixou um legado de desconfiança no mercado, após anos de estagnação econômica.

Em 2024, uma combinação de recompra de ações, maior atuação de fundos ativistas e o aumento de investidores de varejo levou o índice a superar os níveis da era da bolha. Em julho, o Nikkei atingiu o recorde histórico de mais de 42.000 pontos, enquanto o índice mais amplo, o Topix, também superou os picos da mesma época.

Surpreendentemente, o rali deste ano não foi impulsionado por investidores estrangeiros, tradicionalmente os maiores influenciadores do mercado japonês. Dados da Bolsa de Valores de Tóquio mostram que estrangeiros foram vendedores líquidos em 2024, com um saldo negativo de cerca de US$ 32 bilhões (R$ 197,76 bilhões), principalmente no segundo semestre.

Um dos melhores desempenhos do mundo

Desde o início do ano, o Nikkei subiu pouco mais de 21%, colocando-o entre os índices de melhor desempenho no mundo. Esse avanço foi alimentado pelo aumento recorde do ativismo acionário, lucros corporativos históricos no trimestre de junho a setembro e a fraqueza do iene, que favoreceu exportações.

Um fechamento acima dos 40.000 pontos é considerado um marco simbólico, incentivando ainda mais investidores institucionais e de varejo. As reformas governamentais também desempenharam um papel importante, permitindo que as famílias japonesas alocassem mais poupanças em ações por meio de contas Nippon individuais, que oferecem benefícios fiscais de longo prazo e atraíram mais investidores do que o esperado.

O desempenho de 2024 aponta para um futuro mais promissor para o mercado de ações japonês, repleto de oportunidades para investidores locais e internacionais.