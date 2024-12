Ibovespa sobe, mas vive oscilação em dia de pregão de baixa liquidez

Após dois dias sem operações pelo feriado de Natal, o Ibovespa abriu em alta de 0,21%, nesta quinta-feira, 26. A Vale e a Petrobras sustentaram a alta do principal índice da B3 nos primeiros minutos, mas a mineradora virou para o campo negativo e tirou força do índice.

Com poucos compromissos na agenda, a baixa liquidez dos mercados causa alta volatilidade dos ativos, fazendo grande parte do mercado a colocar as barbas de molho.

A VALE3 recuava 0,22% e a PETR4 avançava 0,25%, ainda refletindo o anúncio de pagamento de dividendos extraordinários.

O dia também é forte oscilação para o câmbio. A moeda abriu em queda e perdeu mais força após o Banco Central vender a oferta integral de US$ 3 bilhões em leilão à vista que havia anunciado ainda na segunda-feira. Mas ganhou força praticamente anulando o efeito da intervenção.

Ibovespa agora:

IBOV: 0,11%, a 120.904 pontos

0,11%, a 120.904 pontos Dólar comercial: -0,26%, a R$ 6,1766

Ruído fiscal

Por aqui, além da percepção de que a aprovação do pacote fiscal não foi suficiente para acalmar os ânimos, investidores devem analiar a suspensão de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares de comissão, determinada pelo Ministro do STF, Flávio Dino. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar possíveis irregularidades.

No exterior

Ainda no exterior, o Banco Central da Turquia cortou a taxa básica de juros em 2,5 pontos percentuais, para 47,50% ao ano.

A sinalização do Ministério das Finanças chinês de que o governo irá fornecer mais apoio fiscal à economia em 2025 deu nova injeção de esperança no mercado.

Na Ásia, as bolsas subiram com expectativas crescentes de mais estímulos. Em Tóquio, porém, outra alavanca para o otimismo no mercado: os investidores ainda reagim ao anúncio de segunda-feira, 23, das negociações entre Nissan e Honda, além de relatos de que o governo japonês está elaborando um orçamento recorde.

O petróleo ganhou fôlego com esse cenário de maior estímulo chinês e diante da queda de estoques nos Estados Unidos. A cotação do Brent para fevereiro subia 0,49%, a US$ 73,94 e a WTI, avançava 0,53%, a US$ 70,47.

