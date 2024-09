Ibovespa opera em alta puxado por Petrobras e Vale; mercado repercute IPCA-15

O Ibovespa operava em leve alta de 0,57% na manhã desta quarta-feira, 25. As ações da Petrobras (PETR4, PETR3) e da Vale (VALE3) contribuíam para o desempenho positivo do índice.

A Petrobras teve sua recomendação elevada pelo JP Morgan, de neutro para "overweight" (equivalente a compra), com preço-alvo de R$ 49. No relatório, os analistas do banco destacaram que a estatal é uma produtora de baixo custo, o que se traduz em sólidos rendimentos de caixa.

"A narrativa também se torna mais interessante em uma base relativa, especialmente porque as empresas juniores brasileiras têm apresentado resultados abaixo do esperado nas curvas de produção de curto prazo. É inegável que a Petrobras será capaz de entregar rendimentos atraentes, mesmo em um cenário de preços mais baixos do petróleo." Além disso, foi destacado que a nova administração, até o momento, tem respeitado as políticas de preços e dividendos.

As ações da Vale também apresentavam forte alta de 1,28%, reagindo ao anúncio do presidente do Banco Central da China (PBoC), Pan Gongsheng, sobre um pacote de estímulos – o mais agressivo desde a pandemia de Covid-19.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,57% aos 132.454 pontos

No radar da companhia, está a notícia de que as negociações para a renovação das outorgas das estradas de ferro Carajás e Vitória-Minas, pela Vale (VALE3), estão avançando. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, a Vale propôs um valor próximo de R$ 20 bilhões, frente aos R$ 16 bilhões inicialmente oferecidos.

IPCA-15

Na manhã desta quarta, os investidores também acompanharam a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador, que é uma prévia da inflação oficial do Brasil, registrou alta de 0,13% em setembro, uma queda em relação a agosto, quando o índice subiu 0,19%. O IPCA acumula alta de 4,12% nos últimos 12 meses, abaixo dos 4,35% acumulados até agosto. Em setembro de 2023, o indicador foi de 0,35%. O dado veio abaixo da expectativa do mercado, que previa uma alta de 0,29%.

"O IPCA-15 de setembro veio significativamente abaixo da nossa expectativa, com uma abertura melhor do que o esperado, especialmente devido à surpresa baixista em serviços subjacentes. Parte da surpresa pode ser atribuída à volatilidade de itens específicos, como cinema e seguro de veículos. Por outro lado, os serviços ligados à mão de obra e alimentação fora do domicílio seguem comportados, apesar do mercado de trabalho apertado", afirmou a equipe de analistas do Itaú.

Já Luis Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, comentou que o IPCA-15 de setembro veio muito melhor do que o esperado e, o mais importante, não foi por um motivo pontual. Ele ressaltou que os serviços subjacentes, métrica frequentemente destacada pelo Banco Central, tiveram um desempenho que não era visto desde o início da pandemia.

"Certamente, o BCB não vai basear suas decisões futuras em um resultado pontual, especialmente sendo este o IPCA-15, índice conhecido por seus 'falsos positivos', mas, sem dúvida, esse resultado não passará despercebido pelo Copom, especialmente em um momento em que as discussões sobre o ritmo de corte dos juros começam a se intensificar."

Dólar hoje

O dólar operava em leve alta de 0,13%, sendo negociado a R$ 5,473. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 1,30%, cotada a R$ 5,463.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, é o Ibovespa, calculado em tempo real com base na média ponderada de uma carteira teórica de ativos, onde cada ativo possui um peso específico na composição do índice. O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, e cada ponto do Ibovespa equivale a R$ 1. Portanto, se o índice está em 100 mil pontos, significa que o valor da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket acontece entre 17h25 e 17h45. As negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.