Ibovespa agora: bolsa abre em alta com Bradesco (BBDC4) subindo quase 3%

O Ibovespa desta quinta-feira, 23, abre em alta em uma sessão que deve ser marcada pela baixa liquidez. Isso porque, nos Estados Unidos, é dia de Ação de Graças e não haverá negociações por lá. Com isso, a atenção do mercado fica por conta dos dados econômicos da Europa e a ata do BCE, na agenda política brasileira e em novas declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Entre as empresas, o Bradesco (BBDC4) anunciou a mudança no seu comando.

Antes da abertura do mercado, os Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) dos países europeus foram divulgados. O PMI composto da zona do euro avançou de 46,5 em outubro a 47,1 na prévia de novembro. Vale destacar que a linha dos 50 pontos divide a expansão da contração da atividade econômica. Embora os números de hoje demonstrem que o bloco passe por um momento de retração, o indicador ficou um pouco acima das projeções, que apostavam em 46,9.

Logo em seguida dos dados, foi também divulgada a ata da última decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE), que manteve a taxa de juros a 4%. No documento, as autoridades frisam que um novo aumento segue em jogo. “O Conselho do BCE deve estar pronto, com base em uma avaliação contínua, para novos aumentos da taxa de juros, se necessário, mesmo que isso não faça parte do cenário básico atual.”

Ibovespa agora

IBOV: +0,16%, aos 126.233 pontos.

De volta ao Brasil, o radar dos investidores está atento aos desdobramentos do projeto da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores. O prazo para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetar ou sancionar o projeto termina hoje. Vale lembrar que essa desoneração na folha de pagamentos, que garante uma pode afetar a arrecadação federal.

O que também está na mira do mercado são novas declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que no fim do dia marcará presença em novos eventos. Nos últimos dois dias, o mandatário fez pronunciamentos que mostraram otimismo com a inflação e sinalizaram que ainda há espaço para novos cortes na taxa Selic.

Por fim, antes da abertura do mercado, o Bradesco (BBDC4) anunciou que Marcelo Noronha, atual VP de varejo, vai assumir como CEO no lugar de Octávio de Lazari, que ficou cinco anos à frente do cargo. Diante da repercussão da notícia, os papéis do banco sobem 2,92% um pouco depois do início do pregão.

Dólar hoje

O dólar opera em baixa nesta quinta-feira. A moeda americana cai 0,21%, a R$ 4,892. Na quarta, o dólar fechou em alta de 0,07%, cotado a R$ 4,902.

Maiores altas do Ibovespa

IRB ( IRB3 ) : +3,61%

Assaí ( ASAI3 ): +2,93%

Bradesco (BBDC4): +2,92%

Maiores quedas do Ibovespa

CSN Mineração ( CMIN3 ): -2,13%

MRV ( MRVE3 ) : -2,02%

Alpargatas (ALPA4) : -1,03%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.