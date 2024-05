Ibovespa: nem Petrobras, nem Nvidia conseguem sustentar bolsa, que abre em queda após Ata do Fed

O Ibovespa abriu a sessão desta quinta-feira, 23, próximo à estabilidade. O dia hoje é marcado por drivers que dividem o mercado em pontas opostas. Por um lado, os resultados recordes de Nvidia (NVDC34) instalam um otimismo nas bolsas mundiais, somado a novos capítulos de Petrobras (PETR4) que parecem acalmar o mercado. Por outro, o tom mais hawkish da Ata do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) reduziu as expectativas para o início em setembro do corte de juros nos EUA, o que gera incertezas no mercado.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,07% aos 125.560 pontos

Como explica Luiz Felipe Bazzo, CEO do Transferbank, a Ata do Fed veio bastante rigorosa, o que pesa bastante hoje na abertura. “O documento indicou que ainda levará tempo para se ter confiança de que a inflação nos EUA atingirá a meta de 2%. Além disso, para aumentar a cautela nas expectativas de cortes de juros, alguns membros do Fomc (comitê de política monetária americano) sugeriram que, se a inflação piorar, ainda poderá haver aumentos nas taxas de juros”, pontua.

No Brasil, falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também contribuem para a queda do Ibovespa. O político mencionou que a meta de 3% de inflação é muito ousada e o Banco Central (BC) precisa abrir o debate sobre esse tema, fato que não agradou o mercado. A soma da possibilidade de uma manutenção ou até altas nos juros americanos com as falas de Haddad, impactaram o real, que se desvalorizou frente ao dólar. Hoje, o dólar comercial iniciou a sessão em queda de 0,36%, a R$ 5,1377.

Petrobras (PETR4)

Agentes do mercado também acompanham de perto Petrobras (PETR4). Na noite de ontem, o Comitê de Pessoas da Petrobras (Cope) confirmou a aprovação de Magda Chambriard à presidência da estatal. Com a aprovação, a próxima etapa para a conclusão do processo de admissão é o aval do Conselho de Administração, que se reúne nesta sexta-feira, 24.

“Uma vez nomeada, Magda servirá no Conselho até a primeira Assembleia Geral que vier a ocorrer, não sendo necessária a convocação de Assembleia de Acionistas para esse fim”, diz o comunicado divulgado pela companhia. Como reação, os papéis, tanto ordinários como preferenciais, sobem mais de 1% na abertura do pregão.

Nvidia (NVDC34)

O mercado também repercute os números do primeiro trimestre de 2024 de Nvidia (NVDC34). Novamente, a empresa de tecnologia é um dos destaque da temporada de balanços, superando as expectativas do mercado que já eram altíssimas. Entre os destaques, o lucro da Nvidia cresceu 628% no 1T24 frente ao mesmo período do ano anterior, atingindo os US$ 14,88 bilhões.

Outros destaques do balanço foi o Lucro por Ação (LPA) e as receitas. Em termos ajustados, o LPA foi de US$ 6,12, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 5,60. Já a receita da gigante de semicondutores subiu 262% na comparação anual, ao novo recorde de US$ 26 bilhões, ante projeção de US$ 24,6 bilhões da FactSet. Como resultado, as ações disparam quase 8% na abertura da sessão desta quinta.