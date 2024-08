Ibovespa abre na máxima histórica aos 137 mil com ajuda de Vale, mas de olho em exterior

O Ibovespa abriu a sessão desta quarta-feira, 21, em alta de 0,67% aos 137.000 pontos. Pelo terceiro dia seguido, o principal índice acionário da B3 renovou sua máxima intraday, com ajuda de Vale (VALE3), que sobe mais de 2% no início da sessão. Entretanto, os ganhos na sessão podem ser limitados a depender de dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e da ata do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Ibovespa hoje

IBOV: +0,67% aos 137.000 pontos

Alta do minério de ferro impulsiona bolsa

A mineradora é impulsionada pela alta do minério de ferro lá fora. O contrato mais negociado de janeiro da commodity, na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China, fechou as negociações com valorização de 4,58%, a 742 iuanes (US$ 104,01) a tonelada. Já o minério de ferro para setembro na Bolsa de Cingapura encerrou o dia com alta de 3,66%, a US$ 99 a tonelada.

Já a valorização da commodity ocorre na esteira da divulgação de medidas de apoio ao setor imobiliário da China. O país é o principal mercado consumidor do minério e, caso as medidas sejam efetivas, poderá haver um aumento na demanda nos próximos meses.

De olho no exterior

Apesar do "empurrão" pela alta da Vale, os ganhos no dia podem ser limitados a depender de dois fatores externos. O primeiro é a revisão de empregos que os EUA divulgarão às 11h. Segundo a Bloomberg, economistas esperam que essa revisão mostre que a criação de empregos nos 12 meses até março foi muito menos robusta do que o estimado inicialmente. As projeções apontam para uma criação menor de empregos no período em até 1 milhão, o que reforçaria a preocupação de que o Fed estaria atrás da curva.

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, surgiram temores de que talvez essa revisão seja bastante significativa, algo entre 500 mil e 700 mil empregos a menos, o que refletiria que o mercado de trabalho dos Estados Unidos não estava tão forte ou tão aquecido quanto se imaginava nesse período revisado. "Caso aconteça, pode dizer que, na verdade, o Federal Reserve (Fed, banco central americano) errou seu diagnóstico para a economia do país e está atrasado na condução da sua política monetária."

Outro destaque do dia é a divulgação, às 15h, da ata do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), em que os investidores buscarão mais pistas sobre o início do corte de juros nos EUA, além da magnitude que será esse corte.

Após o payroll (relatório de empregos não-agrícolas) bem abaixo do esperado em julho e os pedidos de auxílio-desemprego (na semana encerrada em 27 de julho) acima do projetado, o mercado passou a temer que os EUA estivessem demorando tempo demais para cortar juros e, por conta isso, poderia acontecer uma recessão. Alguns agentes econômicos, inclusive, já estavam precificando um corte de emergência em 50 pontos-base.

Entretanto, dados posteriores sobre pedidos de auxílio-desemprego, que vieram abaixo do esperado, amenizaram parte do temor sobre uma desaceleração. Pela manhã desta quarta-feira, o FedWatch, plataforma de monitoramento do CME Group, apontava que 69,5% dos investidores apostam em um corte de 25 pontos-base na reunião de setembro, enquanto 30,5% apostam em um corte de 50 pontos-base.

Dólar hoje

Nesta quarta-feira, 21, o dólar opera em queda de 0,38% aos R$ 5,465. Na sessão anterior, a moeda subiu 1,35%, cotada a R$ 5,85.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.