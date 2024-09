Com maior cautela em dia de Super Quarta, Ibovespa abre em queda

Em dia de Super Quarta, quando as decisões de juros do Brasil e dos Estados Unidos coincidem, os investidores se posicionam com maior cautela e o Ibovespa abre em queda de 0,43% aos 134.313 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,43% aos 134.313 pontos

As decisões de juros são aguardadas com altas expectativas pelo mercado. Isso porque é esperado uma mudança de cenário em ambos os países na política monetária: nos EUA, um corte, enquanto por aqui é aguardado uma alta.

A última vez que houve um corte nos juros americanos foi no dia 3 de março de 2020. Já no Brasil, a última vez que o Banco Central (BC) aumentou os juros foi no dia 15 de junho de 2022.

Segundo Mariana Pulegio, assessora de investimentos CFP e sócia da WIT Invest, a redução das taxas de juros pelo Fed criaria um ambiente mais favorável para o crescimento dos lucros corporativos.

"Aliviaria a pressão sobre as empresas, que vêm enfrentando margens reduzidas devido à inflação elevada e aos juros altos", explica.

Apesar de já estar precificado no mercado ambos movimentos, a magnitude do corte nos Estados Unidos ainda gera dúvidas entre o mercado.

A plataforma FedWatch, do CME Group, mostrava que, às 10h16, 61% dos traders apostavam em uma alta de 0,50 pontos percentuais (pp). Por aqui, a plataforma da B3 registra 77,5% de chances da Selic subir 0,25 pp.

Entretanto, alguns agentes temem que a economia americana passe por uma recessão, após dados do mercado bem mais fracos do que o esperado, como os últimos payroll, relatórios ADP e Jolts.

Com isso, acreditam que um corte de maior escala será necessário. A exemplo da divergência, o Bank of America projeta um corte de 0,25 pp, enquanto o J.P. Morgan aposta em 0,50 pp.

As decisões do Federal Reserve (banco central americano) e do BC do Brasil saem às 15h e por volta das 18h. Após a decisão do Fed, o presidente Jerome Powell concede discurso às 15h.

Queda do minério de ferro também pesa

Além da cautela devido às decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Open Market Committee (Fomc), a desvalorização do minério de ferro também pesa na bolsa.

Na volta do feriado do Festival da Lua, os contratos futuros para janeiro de 2025, os mais negociados na bolsa de Dalian, encerraram as negociações com queda de 4,12% a 675 yuans (US$ 95,15) a tonelada.

O movimento puxa Vale (VALE3), que tem grande participação no índice, para baixo e, mais de 1%.

Dólar hoje

O dólar opera em queda de 0,24%, cotado a R$ 5,475. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,39%, cotada a R$ 5,488.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho de uma carteira teórica de ativos, cada um com seu peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.