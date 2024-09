Petrobras cai mais de 2% após notícia sobre possível redução no preço dos combustíveis

A Petrobras (PETR3; PETR4) chegou a recuar mais de 2% na sessão desta quarta-feira, 18, após circular a notícia de que a companhia estuda reduzir o preço dos combustíveis já nos próximos dias.

A informação foi publicada pelo Valor Econômico, que atribuiu o fato a “fontes a par do assunto”, sem citar nomes. Segundo a reportagem, os cálculos, inclusive, já estariam sendo feitos.

O objetivo da empresa seria alinhar os valores aos preços internacionais, que estão mais baixos do que os da empresa. A decisão também visa gerar um efeito no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano, que segue mais próximo do teto da meta de inflação do Banco Central (BC).

Além da queda dos preços, no entanto, pesa sobre o humor dos investidores o temor de interferência política.

Ainda de acordo com o Valor, o anúncio poderia ser feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). A ideia é mostrar que apesar do aumento da Selic, previsto para a reunião de hoje do Copom, há um movimento favorável à queda de preços na economia.

Uma das fontes consultadas pela reportagem disse, na terça-feira, 17, que a decisão do recuo nos preços no curto prazo já está tomada, e a discussão envolve uma queda da gasolina entre 5% e 7%, e do diesel, de 7% a 10%.

Como o presidente viaja no dia 22 para participar da 79ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, há a possibilidade de que tanto a decisão sobre a redução, quanto o comunicado ao mercado, só ocorram no seu retorno.

Procurada pelo Valor, a companhia diz que não antecipa decisões de mudanças em preços.