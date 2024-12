Ibovespa opera próximo à estabilidade de olho na piora nas perspectivas macro pelo Focus

O Ibovespa opera, na sessão desta segunda-feira, 16, próximo à estabiidade, com o mercado de olho na piora das perspectivas macroeconômicas pelo Boletim Focus. Na semana passada, o principal índice acionário da B3 recuou mais de 1% e passou a operar na casa dos 124 mil pontos ainda com os temores fiscais no radar.

Já o dólar segue pressionado. Logo nos primeiros minutos da sessão, o Banco Central (BC) anunciou um leilão extraordinário. Na ocasião, a moeda subia 1,04% na máxima do dia a R$ 6,098. O BC vendeu US$ 1,628 bilhão em leilão à vista, com uma taxa de corte de R$ 6,040. Após o leilão, o dólar passou a cair 0,15%, mas já apresenta alta.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,01% aos 124.601 pontos

-0,01% aos 124.601 pontos Dólar: +0,47% a R$ 6,064

Além do Focus, a semana é marcara pela divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) na terça-feira, 17, que deve trazer mais detalhes da última decisão que elevou a Selic para 12,15%.

Já na quinta-feira, 19, há a divulgação do relatório trimestral da inflação, em que o Banco Central (BC) irá atualizar todas as projeções de cenário e de expectativa de inflação para 2025 e 2026.

"O relatório de inflação é um mapeamento super detalhado da situação macro do país, do mercado de trabalho, da inflação de serviços, de tudo o que está acontecendo", diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

De olho no exterior, o grande destaque é a última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) na quarta-feira, 18. Segundo as projeções do FedWatch às 10h45, plataforma do CME Group, 97,1% do mercado aposta em um corte de 0,25 ponto percentual. Na sexta-feira, 20, sai o Índice de Preço de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês),

Boletim Focus

O Banco Central (BC) elevou suas projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Pela terceira semana consecutiva, a inflação de 2024 subiu de 4,84% para 4,89%. Já a de 2025 subiu ligeiramente de 4,59% para 4,60%, enquanto a projeção de 2027 avançou de 3,58% para 3,66%. A estimativa de 2026, por sua vez, ficou em 4%.

A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 e 2025 foram alteradas de 3,39% para 3,42% e 2% para 2,01%, respectivamente. A de 2026 e 2027 se manteve em 2% cada.

O BC projeta uma Selic em 14% ao final de 2025, ante os 13,50% projetados na semana anterior. Já em 2026, o Focus revisou de 11% para 11,25%. Em 2027, a projeção se manteve em 10%.

Todas as estimativas para o câmbio também foram revisadas para cima, de R$ 5,95 para R$ 5,99 (2024); de R$ 5,77 para R$ 5,85 (2025); de R$ 5,73 para R$ 5,80 (2026); e de R$ 5,69 para R$ 5,70 (2027).

Dólar hoje

O dólar opera em alta de 0,47% cotado a R$ 6,064. Na sessão anterior, a moeda fechou em alta de 0,43% cotado a R$ 6,034.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.