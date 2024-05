Ibovespa abre em alta após queda de mais de 6% de Petrobras na sessão anterior

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta quinta-feira, 16, em alta. O movimento ocorre após a queda de mais de 6% da Petrobras (PETR4), com a notícia da saída de Jean Paul Prates da presidência da estatal, o que puxou o índice para baixo na sessão anterior.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,21% aos 128.682 pontos

Entretanto, mesmo com a surpresa da saída de Prates e o anúncio de Magda Chambriard, ex-diretora geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP) no governo Dilma Rousseff, para assumir a chefia da estatal, o Ibovespa encerrou a sessão anterior com uma perda leve e, neste começo de dia, já se recupera. Um fator que pode ajudar a sustentar o Ibovespa no azul são os dados da inflação americana.

Nesta quarta-feira, 15, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês). O indicador avançou 0,3% em abril, desacelerando após uma alta de 0,4% em março. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada foi de 3,4%.

O número veio abaixo do esperado, uma vez que o consenso LSEG projetava 0,4% na leitura mensal, e em linha com a base anual, em que a projeção era de 3,4%. Com a inflação mais comportada por lá, o mercado ganha um sopro de esperança para acreditar que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) pode começar a cortar os juros em um futuro próximo.

Entretanto, Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos, enfatiza que a troca de presidente da Petrobras foi mal recebida, já que mostra uma ingerência do governo, o que traz incerteza.

"Fica claro que Lula quer trazer uma presidente mais 'nacionalista' e menos pró-mercado. Já tivemos falas da Magda no passado em que ela disse acreditar que grande parte dos investimentos, dos resultados, deveriam ficar no Brasil. Então repercutiu muito negativamente, com os papéis caindo bastante aqui e lá fora também. Várias casas também mudaram a recomendação para venda para Petrobras."

Na abertura, Petrobras chegou a subir, puxada pela alta do petróleo lá fora, mas logo reverteu os ganhos. Por volta das 10h30, o petróleo tipo WTI subia mais de 1%, enquanto o Brent variava 0,80% para cima. "Acredito que todo mundo está meio em stand-by para ver como é que vai ser a companhia daqui para frente, sobretudo quanto à política de preços, ao pagamento de dividendos e ao plano estratégico, em especial quanto ao tamanho dos investimentos que vão ser feitos", afirma Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.