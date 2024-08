Ibovespa abre em alta com inflação americana em linha com o esperado

O Ibovespa abriu a sessão desta quarta-feira, 14, em alta, sustentando os 132 mil pontos alcançados na sessão anterior, patamar que não era visto desde janeiro deste ano. O Índice de Preços ao Produtor de junho (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos abaixo do esperado e a retomada da confiança no Banco Central (BC) com as falas mais conservadoras do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, contribuíram para o fortalecimento da bolsa.

Ibovespa hoje

IBOV:

Hoje, o destaque é para o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), que veio em linha com o esperado. Segundo o Departamento de Trabalho americano, o CPI de julho registrou uma alta de 0,2%, ante queda de 0,1% em junho - o consenso era de +0,2%. Em 12 meses, a inflação desacelerou de 3% para 2,9%, ligeiramente abaixo do consenso LSEG que previa estabilidade em 3%.

Mariana Pulegio, CFP, assessora de investimentos e sócia do escritório WIT Invest, os números em linha com o esperado reforçam as expectativas de uma possível redução das taxas de juros nos Estados Unidos, com uma probabilidade crescente de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) opte por um corte mais agressivo de 50 pontos-base, em vez dos 25 pontos-base anteriormente especulados.

O otimismo com os dados puxam os índices dos EUA para cima e refletem a bolsa brasileira. Entretanto, a desvalorização do minério de ferro puxa Vale (VALE3) fortemente para baixo (1,29% às 10h40) e pode pesar no índice ao longo da sessão. Os futuros do minério de ferro caíram em Singapura até 3,4% para US$ 95,20 a tonelada, o menor patamar desde maio de 2023.

Segundo a Bloomberg, a commodity é impactada após falas de Hu Wangming, presidente do conselho da China Baowu Steel Group, maior siderúrgica da China, que alertaram para uma desaceleração profunda na indústria chinesa, que consequentemente afetará o setor de siderurgia.

Dólar hoje

Nesta quarta-feira, 14, o dólar comercial opera em alta de 0,07% aos R$ 5,454. Na sessão anterior, a moeda fechou com desvalorização de 0,84% cotada a R$ 5,96.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.