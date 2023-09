Ibovespa agora: bolsa sobe com avanço da inflação nos EUA

Com agenda vazia no Brasil, o Ibovespa desta quarta-feira, 13, opera em alta em meio à repercussão do Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês), divulgado pouco antes da abertura do mercado.

Os números ficaram em linha com o consenso do mercado: alta de 0,6% na base mensal e avanço 3,7% nos últimos 12 meses. Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, comenta que apenas o núcleo do indicador contrastou das expectativas com evolução de 0,3% - ante 0,2% esperado.

“Quando nós abrimos o indicador temos uma notícia parcialmente positiva. O item abrigo é mais caro para a condução da política monetária, e apresentou um patamar mais baixo nos últimos sete meses, mas não ainda bom o suficiente para promover uma queda dos juros nos EUA”, aponta.

Na maior economia do mundo, o indicador era bastante aguardado pelos investidores. Isso porque a próxima decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na semana que vem, em que as apostas de manutenção da taxa de juros entre 5,25% e 5,5% é dada como certa.

Ibovespa agora

IBOV: +0,94%, aos 119.135 pontos.

“Na minha visão, isso não deve alterar a visão do Fed em relação às taxas de juros, porém deve seguir o discurso de se manter vigilante em relação aos novos dados de inflação e mercado de trabalho”, afirma Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX.

Ainda de olho no cenário internacional, o PIB do Reino Unido recuou 0,5% no segundo trimestre, saindo de uma alta de 0,9% na comparação anual para uma estagnação de 0%.

Outro destaque desta quarta são as commodities. O minério de ferro, na bolsa de Dalian, avançou 0,47%, a 860,50 iuanes o barril. Já os contratos do petróleo Brent e WTI operam com altas de 0,53% e 0,62%, respectivamente, impactados pela expectativa de déficit da matéria-prima.

Nesta quarta, a Agência Internacional de Energia (AIE) divulgou um relatório apontando que, com as restrições sauditas russas até o fim do ano, o mercado deverá registrar um significativo déficit de 1,1 milhão de bpd no quarto trimestre do ano.

“Temos visto uma dinâmica de commodities mais forte, que beneficia diretamente a bolsa no Brasil. O cenário é bom, mas tem um limite em que começa a ficar ruim, quando o petróleo fica acima de US$ 100 o barril”, aponta Jerson Zanlonrezi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual.

Entre as empresas listadas na B3, a Via (VIIA3), dona das marcas Casas Bahia e Ponto, anunciou que mudará novamente de nome. Ontem, em em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas aprovaram a mudança para Grupo Casas Bahia.

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em alta nesta quarta-feira, 13, mas virou para o negativo. A moeda americana caia 1,04% a R$ 4,901, com mercado reagindo à divulgação da inflação dos EUA de agosto. Ontem, o dólar fechou em alta de 0,44%, cotado a R$ 4,953.

Maiores altas do Ibovespa

Weg ( WEG3 ) : +3,17%

Soma ( SOMA3 ) : +2,32%

BRF (BRFS3) : +2,23%

Maiores quedas do Ibovespa

Ultrapar ( UGPA3 ) : - 2,72%

Via ( VIIA3 ) : - 1,71%

3R Petroleum (RRRP3) : - 0,79%

