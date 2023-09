O medo do mercado por trás da baixa exposição ao setor de bancos

Uma pesquisa realizada pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) revelou que 60% do mercado está underweight em bancos. Ou seja, com uma posição inferior à ocupada pelo setor em índices de referências, como o Ibovespa ou o MSCI Brazil. Responderam a pesquisa 105 gestores, sendo 92 residentes no Brasil e 68% de fundos long only ou long biased. Desse total, 52% disseram não ter planos de aumentar a exposição e 10% pretende reduzir.

Por que o mercado está pessimista com o setor?

A principal razão pela baixa exposição em bancos? O alto endividamento das famílias foi a fator mais respondido, por 24% dos gestores.

O endividamento das família terminou agosto em 77,4%, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Já a inadimplência foi para 30%, o maior patamar desde novembro do ano passado.

A competição com fintechs, que tanto assombrou os grandes bancos nos últimos anos, foi dada como a principal razão da baixa exposição ao setor por apenas 21% dos gestores entrevistados. Outros 19% responderam o fim dos juros sobre capital próprio como principal motivo. 16% o valuation mais atrativos de outros bancos ao redor do mundo e 13% as discussões envolvendo o teto do juro do cartão de crédito.

Ações preferidas (e preteridas)

As large caps favoritas dos gestores dentro do setor são Itaú (ITUB4), XP (XPBR31) e BTG Pactual (BPAC11). Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11) e Stone (STOC31) são as preferidas para as posições vendidas, em que o investidor ganha com a queda das ações. Entre as small caps, o Inter (INBR32) é o favorito para as posições compradas e a Cielo (CIEL3) para as vendidas.