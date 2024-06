Ibovespa cai mais de 1% após discurso de Lula; dólar dispara a R$ 5,40

O Ibovespa opera na sessão desta quarta-feira, 12, em queda de 1,48% aos 119.830 pontos. Mesmo com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos EUA vindo abaixo do esperado, o que animou o extrangeiro, com as bolsas americanas e europeias subindo, o mercado local opera com pessimismo.

O motivo foi o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a investidores e representantes do Brasil e da Arábia Saudita, que acabou repercutindo mal entre investidores e aumentou a percepção de riscos fiscais no Brasil, é o que explica Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

"Embora seja difícil precisar exatamente o que foi mal recebido, ao que parece, uma frase do Lula em que atribuía que o aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público, parece que essa foi particularmente mal recebida", diz.

Ibovepsa hoje

IBOV: -1,48% aos 119.830 pontos

O CPI dos EUA, umas das principais referências para medir a inflação por lá, subiu 0,3% em maio, segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho. O número mostra uma estabilidade em relação a abril, quando o indicador também avançou 0,3%. A expectativa era de uma alta de 0,1 pontos percentuais.

Já nos últimos 12 meses, a taxa subiu 3,3%. Em abril, o índice anualizado estava em 3,4%. O núcleo do CPI, que exclui comida e energia, avançou 0,2% em maio, frente a alta de 0,3% em abril, o que mostra um avanço de 0,1 p.p., abaixo da mediana das estimativas, que apontavam para alta de 0,3 pontos percentuais.

Beto Saadia, diretor de investimentos da Nomos, destaca que o CPI de hoje colabora para a tese de que a aceleração de preços no primeiro trimestre ficou pra trás. “Vínhamos observando sinais de desaquecimento no mercado de trabalho, imóveis e serviços, mas o dado que realmente importa é o CPI. E hoje ele mostrou que a história de desaceleração é a mais provável.”

Já pela tarde, todos os olhares se voltam para o encontro do Federal Open Market Comittee (Fomc, comitê de política monetária dos EUA), em que o Fed irá decidir a próxima taxa de juros por lá. O mercado já precifica a manutenção dos juros entre 5,25% a 5,50% ao ano pela sétima vez consecutiva.

Mas, apesar de dados mais amenos da inflação, o especialista destaca que o Fed não deve baixar a guarda no discurso à tarde, seguindo com um tom mais cauteloso para aguardar uma sequência maior de CPIs bons para sinalizar a iminência de uma queda de juros.

“Agora, o mercado está dividido entre uma ou duas quedas neste ano. Com os dados do CPI de hoje, algumas opiniões começam a falar em três quedas. A notícia importante para o Brasil é que devemos experimentar menos pressão altista no dólar nos próximos meses”, afirma Saadia.

Mattos ressalta que um mês apenas não conforma uma tendência, mas ajuda investidores a anteciparem a possibilidade de que daqui para frente o mercado verá dados mais animadores, que indiquem que a moderação de preços nos Estados Unidos continua caminhando de uma maneira saudável, estável e sustentada.

“[E colabora para a tese de] que o Fed vai manter as suas projeções e suas esperanças de que a inflação irá retornar a meta buscada pela autoridade de 2% anuais ao longo do prazo. Isso aumenta as apostas de que haverá cortes de juros pelo Fed num prazo não tão longo, talvez um primeiro corte em setembro”, comenta Mattos.

Dólar hoje

O dólar encerrou a sessão anterior com alta de 0,07% aos R$ 5,361. Hoje, a moeda opera com alta de 0,72% a R$ 5,40 às 11h26.