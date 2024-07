Ibovespa opera próximo à estabilidade repercutindo IPCA abaixo do esperado

O Ibovespa opera, na sessão desta quarta-feira, 10, próximo à estabilidade, em alta de 0,03% aos 127.142 pontos, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) vindo abaixo do esperado. No exterior, os olhares se voltam para novas falas do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,03% aos 127.142 pontos

O IPCA fechou o mês de junho com alta de 0,21%, o que mostra uma desacaleração de 0,25 ponto percentual após avanço de 0,46% em maio, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já no ano, o IPCA acumula alta de 2,48%, enquanto nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,23%, também abaixo dos 4,35% estimados pelo mercado.

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, a leitura do IPCA veio bastante favorável, o que diminui um pouco as preocupações inflacionárias no Brasil que se estendem desde abril, com o país vivendo uma sequência de elevação das estimativas inflacionárias para 2024 e 2025.

“Muito desse aumento nas expectativas está relacionado a temores relacionados à condução da política fiscal e monetária, de que o governo pudesse ter dificuldade para atingir o arcabouço fiscal ou de que o Banco Central (BC) passasse a ser mais leniente com a inflação a partir de 2025. Como maio teve uma leitura um pouco mais elevada, havia um certo temor que junho pudesse repetir esse desempenho, o que não se concretizou.”

De olho nos EUA

Nos Estados Unidos, o mercado acompanha novos discursos do presidente do Fed, Powell, na Câmara dos Representantes. Ontem, Powell expressou preocupação com o fato de que manter as taxas de juros muito altas por muito tempo poderia comprometer o crescimento econômico.

De acordo com Mattos, talvez hoje não tenha novidades em relação às falas de ontem, mas deve colaborar para reforçar as expectativas dos agentes de que os cortes de juros do Fed vão começar esse ano e reforçar as expectativas de que o primeiro corte venha em setembro. “Menos juros nos Estados Unidos prejudica a rentabilidade de títulos denominados em dólar, faz com que os agentes diminuam o peso desses títulos em suas carteiras e busquem outros ativos mais arriscados.”

Dólar hoje

Nesta quarta-feira, 10, o dólar opera em queda de 0,37% a R$ 5,395. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 1,12%, a R$ 5,414.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.