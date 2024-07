Ibovespa abre em alta de olho em dados do payroll nos Estados Unidos; dólar volta para os R$ 5,50

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 5, em queda de 0,38% aos 126.639 pontos. O destaque do dia é o payroll (relatório de desemprego) nos Estados Unidos, que é equivalente ao nosso Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e serve como termômetro da economia americana.

Ibovespa hoje

IBOV:

Segundo o Departamento do Trabalho dos EUA, foram criados 206 mil vagas nas folhas de pagamento não-agrícolas em junho. O número é ligeiramente acima das expectativas de economistas consultados pela Dow Jones, que previam um aumento de 200 mil postos de trabalhos, e um pouco maior que o consenso da Bloomberg, que estimavam a criação de 190 mil vagas. A taxa de desemprego, por sua vez, ficou em linha com as projeções. Em junho, ela avançou 4,1%, frente as estimativas em 4%.

O índice serve como termômetro da economia local e, segundo Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, trouxe uma surpresa positiva no avanço da taxa de desemprego, que subiu de 4% em maio para 4,1% em junho, o que mostra um mercado de trabalho menos aquecido.

"A desaceleração pode ser explicada, em partes, pelo setor de saúde, com a criação de vagas perdendo força nesse setor que vinha apresentando forte crescimento nos últimos meses. Em junho, o setor de saúde criou 49 mil vagas, enquanto a média anterior era de 64 mil", afirma Cruz.

Com isso, as expectativas para o início do corte de juros aumentaram por lá. Antes da divulgação do payroll, a plataforma do CME Group apontava que 68,1% do mercado previa o primeiro corte de juros em setembro. Após a divulgação, esse número subiu para 71,8%.

"Esses resultados reforçam a tese de que a reunião do Fed em setembro será decisiva para um possível corte de juros, o que pode beneficiar o Brasil indiretamente, aliviando a pressão sobre o Banco Central, considerando os debates sobre um possível aumento de juros aqui em setembro", pontua Cruz.

Dólar hoje

Nesta quinta-feira, 4, o dólar caiu opera em alta de 0,31% e fechou a R$ 5,504. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 1,46%, a R$ 5,487.

A apreciação do real frente ao dólar na véspera, segundo Luiz Bazzo, CEO do Transferbank, foi atribuída às sinalizações de cortes de gastos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O corte de R$ 26 bilhões visa cumprir o arcabouço fiscal, que estabelece regras para que o governo não gaste mais do que arrecada. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), os cortes ocorrerão através da identificação de benefícios sociais pagos de forma irregular, como aposentadorias por invalidez, auxílio-doença e Bolsa Família."

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.