Ibovespa abre em alta aos 126 mil pontos, com certo alívio perante sinalizações de corte de gastos

O Ibovespa abriu a sessão desta quinta-feira, 4, em alta de 0,74% aos 126.594 pontos. Já o dólar cai 1,76% a R$ 5,47. O movimento mais calmo do mercado está atrelado às sinalizações de corte de gastos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assim como declarações sobre o comprometimento com o arcabouço fiscal. O dia também promete ser de menor liquidez, com as bolsas de Wall Street fechada por conta do feriado de 4 de julho dos Estados Unidos.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,74% aos 126.594 pontos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse nesta quarta-feira, 3, que Lula anunciou um corte para 2025 de R$ 25,9 bilhões em despesas obrigatórias, por meio de um pente-fino de benefícios. A declaração foi dada ao lado de outros ministros da equipe econômica, durante uma reunião marcada justamente para decidir o cenário fiscal e econômico, incluindo a depreciação recente do real frente ao dólar, que chegou a bater os R$ 5,70 nesta semana.

De acordo com Haddad, Lula destacou que o governo reduzirá as despesas a partir de 2024 para atingir a meta fiscal e obedecer ao limite de gastos. As medidas de contenção serão oficializadas no dia 22 de julho, com a divulgação do próximo relatório de avaliação do Orçamento deste ano. O documento, que será encaminhado ao Congresso, indicará se é necessário realizar um bloqueio para cumprir o teto de despesas do arcabouço fiscal, assim como um contingenciamento para evitar ultrapassar a regra da meta.

"A determinação [...] é que o arcabouço seja preservado a todo custo, o que significa dizer que o relatório de julho pode significar algum contingenciamento e algum bloqueio, que serão suficientes para que o arcabouço seja cumprido", afirmou.

Lula também afirmou, nesta quarta-feira, que o Brasil “jamais será irresponsável” na área fiscal. A declaração foi feita após o lançamento do Plano Safra 2024/2025. “Estejam certos de que a comida vai ficar barata, estejam certos que este País jamais será irresponsável do ponto de vista fiscal.”, disse Lula, enfatizando ainda que “se você tem um desarranjo qualquer, você só tem que consertar.”

Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, analisa que a equipe econômica buscou medidas que pudessem apaziguar os ânimos, contendo a queda da credibilidade e a crise de confiança entre os investidores em relação aos ativos brasileiros. “Fizeram uma sinalização de rigor, de comprometimento com o ajuste das contas públicas e a sustentabilidade da dívida pública.”

Dólar hoje

Nesta quinta-feira, 4, o dólar opera em queda de 1,73% a R$ 5,472. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 1,71%, a R$ 5,568.

Segundo Mattos, o dia de ontem já apresentou uma forte correção perante as altas significativas dos últimos dias. "Hoje parece que segue a mesma tendência, até porque é um dia de feriado nos Estados Unidos, o que reduz a liquidez dos mercados."

O especialista, no entanto, diz que dias de volume baixo são sempre complicados de se antecipar algo, porque podem ser tanto dias em que os operadores mantêm a taxa de câmbio entre margens estreitas, com o dólar oscilando entre dois ou três centavos, ou dias em que há uma maior amplitude de oscilação e de operações, justamente porque o volume mais baixo acaba enviesando a tendência das operações em alguns casos.

"Ao que tudo indica, o feriado de 4 de julho nos Estados Unidos vai ser acompanhado por bastante amplitude aqui no Brasil, mas é preciso levar em consideração que o volume está um pouco reduzido e que amanhã a gente pode ter um retorno das operações mais altas, com um ajuste das posições em relação aos investidores americanos."

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.