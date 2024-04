Ibovespa agora: bolsa ensaia voltar aos 129 mil pontos à espera de sinais do Fed

O Ibovespa nesta quinta-feira, 4, opera em alta. Na véspera da divulgação do payroll, membros do Federal Reserve devem discursar e trazer novas pistas da condução da política monetária dos Estados Unidos. Por aqui, os investidores repercutem dados divulgados pelo banco central brasileiro.

Até que os membros do Fed façam os seus discursos, o compasso de espera por novas sinalizações deve embalar as negociações dos investidores. Inclusive, foram divulgados nesta quinta os números dos pedidos de auxílio-desemprego do país, que subiram para 221 mil, bem acima das projeções de 213 mil. Além disso, o déficit comercial de janeiro foi revisado para cima, saindo de US$ 67,43 bilhões para US$ 67,6 bilhões.

Ibovespa agora

IBOV: +1,14%, aos 128.765 pontos.

Olhando para cá, o Banco Central divulgou que o déficit em conta corrente ficou negativo em US$ 4,373 bilhões no mês de fevereiro – sendo o pior desempenho para o mês desde 2021, quando o saldo foi negativo em US$ 4,416 bilhões. Além disso, o BC divulgou a sua estimativa sobre a dívida externa brasileira para o segundo mês do ano, que deve ficar em US$ 347,433 bilhões. Segundo a instituição, a dívida externa de longo prazo atingiu US$ 262,312 bilhões em fevereiro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 85,121 bilhões.

No radar corporativo, o destaque é a Vale (VALE3). A mineradora informou ao mercado que está em discussões avançadas com o Ministério dos Transportes sobre as condições gerais para a otimização dos planos de investimentos dos Contratos de Concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Atualmente, a empresa executa os investimentos nas duas rodovias conforme os termos estabelecidos e divulgados ao mercado em 16 de dezembro de 2020. "A Vale informará o mercado caso qualquer compromisso material seja estabelecido no âmbito das negociações, em linha com a legislação vigente."

Com Estadão Conteúdo