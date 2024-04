Petrobras vira para queda na bolsa com possibilidade de Aloizio Mercadante assumir a presidência

As ações da Petrobras (PETR4) viraram para queda na manhã desta quinta-feira, 4, com os rumores da saída de Jean Paul Prates da estatal e com a possibilidade de Aloizio Mercadante, presidente do BNDES assumir ao cargo. Por volta das 11h50, as ações caíam 1,09%, sendo cotada na casa dos R$ 38. Na abertura, os papéis subiam 1,5%.

A informação foi divulgada pela CNN. A Globonews também publicou que o presidente do BNDES é cotado para a vaga.

Hoje pela manhã, a Folha de S. Paulo, informou que Prates pediu uma audiência com presidente Lula para discutir sobre a sua permanência na companhia.

Outros nomes citados

Na semana passada, EXAME apurou outro dois nomes que têm sido apontados como substitutos de Prates. Miriam Belchior e Magda Chambriard foram apontadas como candidatas ao posto, agradam o Palácio do Planalto e atenderiam a demanda por mais mulheres em cargos estratégicos do governo.

Miriam é considerada uma das mais fiéis aliadas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e foi conselheira de administração da Petrobras no governo Dilma Rousseff. Magda é servidora de carreira da Petrobras e foi presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP) também na gestão de Dilma.