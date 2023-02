Ibovespa hoje: bolsa recua puxada por Vale à espera de Fed e Copom

O Ibovespa opera em queda nesta quarta-feira, 1, puxado pela desvalorização da Vale, que recua mais de 2%. O movimento é pressionado pela depreciação do minério de ferro na China e pela prévia operacional do quarto trimestre, divulgado na noite passada. No período, a produção de minério caiu 1% para 80,8 milhões de toneladas, o que levou a empresa a fechar o ano 2 milhões de toneladas abaixo da meta de produção de 310 milhões de toneladas.

Ibovespa: - 0,65%, 112.692 pontos

- 0,65%, 112.692 pontos Vale (VALE3): - 2,34%

No radar dos investidores ainda estão as decisões de juros no Brasil e Estados Unidos programadas para esta quarta. No mercado americano, índices futuros operam em leve baixa.

Decisão do Fed

Por lá, as expectativas, pavimentadas pela queda da inflação americana nos últimos meses, são praticamente unânimes para que o Federal Reserve (Fed) suavize sua alta de juros de 0,50 ponto percentual para 0,25 p.p. nesta tarde. Se confirmada a elevação, o juro irá para o intervalo entre 4,50% e 4,75%.

O comitê de política monetária do Fed, o Fomc, irá divulgar sua decisão às 16h. Mas o grande foco do mercado será para às 16h30, quando o presidente do Fed, Jerome Powell, concederá entrevista coletiva sobre o decisão. Investidores esperam por sinais de uma nova alta de mesma magnitude na próxima reunião, em março. A cautela é quanto aos possíveis indícios de que o Fed manterá o juro alto por um período prolongado, dado que grande parte do mercado aposta em queda de juros já para este ano.

"O mais provável é que Powell reitere que os aumentos contínuos das taxas de juros seguem apropriados, de que a inflação está alta e que o mercado de trabalho permanece apertado. Powell ainda têm pouco interesse em enviar sinais fortes de que estão realmente próximos do pico de juros. Fazer isso apenas geraria o risco de uma queda prematura nas taxas de juros [futuras]", avaliaram economistas do banco ING em relatório.

Copom

No Brasil, onde a decisão será publicada somente após o encerramento do pregão, o consenso é para manutenção da Selic em 13,75%. Há dúvidas, contudo, sobre o tom do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre os riscos fiscais.

"O Copom não deve comprar briga, no sentido de 'se não ajustar o fiscal, vamos subir juros'. Mas deve haver algum alerta em sobre a possibilidade do risco fiscal afetar o câmbio e, consequentemente, a inflação", disse em nota Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Na bolsa, o principal vetor negativo vem das ações da Vale, negociadas em queda de mais de 2%,