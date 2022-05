Ibovespa cai e dólar volta a superar R$ 5 à espera de Fed e Copom

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 cai nesta quarta-feira, 4, com investidores à espera das decisões de juros dos bancos centrais do Brasil e Estados Unidos. O movimento reflete a maior cautela no exterior, que tem intensificado as apostas de um aperto monetário mais duro na economia americana.

Ibovespa: - 0,93%, 105.541 pontos

Dólar: + 1,01%, R$ 5,014

Os rendimentos dos títulos do tesouro americano, que refletem as expectativas de alta de juros, estão no maior patamar desde 2018 nesta manhã. A expectativa é de que o Fomc, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), tenha que aumentar o ritmo de alta de juros de 25 para 50 pontos base, elevando a taxa referência para o intervalo entre 0,75% e 1%.

As estimativas de uma alta de 75 pontos base, no entanto, tem ganhado força. Segundo o monitor do Fed do CME Group, da bolsa de Chicago, a probabilidade de uma alta mais dura já supera 3%, sendo que, ontem, a chance estava em 0,4%.

Para a próxima reunião, em junho, a chance de o Fed acelerar a alta de juros para o intervalo entre 1,75% e 2% já esta acima de 7%, sendo que a probabilidade na véspera era de menos de 1%. Investidores esperam que o presidente do Fed, Jerome Powell, dê novas pistas sobre a intensidade do aperto monetário nesta tarde, após a decisão de juros prevista para às 15h.

Expectativas de juros mais altos nos Estados Unidos contribui para a valorização do dólar, que volta a ser negociado acima de R$ 5 nesta sessão.

As principais bolsas do exterior operam em queda, enquanto investidores esperam por Powell. Na Europa, além do Fed, segue no radar o debate para banir a importação do petróleo russo por países da União Europeia como parte das sanções pela guerra na Ucrânia.

S&P 500 (EUA): - 0,02%

Nasdaq (EUA): - 0,14%

CAC 40 (França):- 0,43%

FTSE 100 (Reino Unido): - 0,15%

Dax (Alemanha): + 0,31%

Ursula von der Leyen, presidente da comissão europeia, apresentou uma proposta para proibir que países do bloco importem a commodity da Rússia. Como consequência da possível de restrições de oferta, o petróleo brent sobe nesta manhã, voltando a se aproximar de US$ 110 por barril.

A alta contribui com ações do setor listadas na B3. Entre as maiores altas do Ibovespa estão os papéis da PetroRio (PRIO3) e 3R (RRRP3). A Petrobras (PETR4), com o segundo maior peso do índice, salta mais de 1%. As valorizações, contudo, são insuficiente para apagar as perdas da bolsa.

PetroRio (PRIO3): + 3,10%

3R (RRRP3): + 3,24%

Petrobras (PETR4): + 1,24%

A valorização do preço do petróleo, um dos pilares do último comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), também pressiona a curva de juros no mercado local, que volta a abrir nesta quarta, que também será marcada pela decisão de juros no Brasil. Investidores esperam por uma nova alta de 100 pontos base, aumentando a taxa Selic para 12,75%. A expectativa é de que o BC tenha que estender o ciclo de alta para os próximos meses para controlar a ainda crescente inflação

As ações Marfrig (MRFG3), que reportou resultado do primeiro trimestre na última noite, lideram as perdas do Ibovespa. A empresa teve lucro líquido de R$ 109 milhões, 61,1% abaixo do registrado no ano passado.

Marfrig (MRFG3): - 4,84%

O número saiu muito abaixo do consenso da Bloomberg, que esperava R$ 689,2 de lucro, com aumento do Ebitda e da receita liquida -- que de fato aumentaram, saindo, inclusive, acima do esperado. As despesas financeiras, no entanto, engoliram o resultado, saltando de R$ 346 milhões no mesmo período do ano passado para R$ 1,22 bilhão.