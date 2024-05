Nubank tem lucro de US$ 378,8 milhões no 1º tri, alta de 167%

O Nubank teve lucro líquido de US$ 378,8 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 167% frente ao mesmo período do ano anterior. Na comparação trimestral, o Nubank teve alta de quase 5% no lucro líquido.

O resultado ficou abaixo das projeções compiladas pela LSEG (antiga Refinitv). Os analistas ouvidos esperavam, em média, lucro líquido de US$ 404,8 milhões.

Em receitas, o Nubank somou um novo recorde de US$ 2,7 bilhões, que representa um aumento de 64% em base neutra de câmbio em relação ao primeiro trimestre do ano anterior.

Por sua vez, a receita média mensal por cliente ativo (ARPAC) avançou 30% em base anual, para US$ 11,4. A ambição do Nubank é alcançar o patamar de receita dos grandes bancos de varejo ronda os US$ 45.

Carteira de crédito e inadimplência

A carteira de crédito total do Nubank teve expansão de 52% no primeiro trimestre frente ao mesmo período do ano passado, para US$ 19,6 bilhões.

A inadimplência de longo prazo, acima de 90 dias, subiu de 5,5% para 6,3% na comparação anual e avançou 0,3 ponto percentual (p.p.) frente ao último trimestre. A inadimplência de 15 a 90 dias avançou de 4,2% para 5% em base anual. Frente à divulgação anterior, o indicador subiu 0,9 p.p..