Ibovespa abre em alta após perdas na véspera; dólar também sobe

O mercado brasileiro inicia o pregão desta terça-feira, 6, com o Ibovespa em alta de 0,47%, aos 134.114,26 pontos, às 10h17. Na véspera, o índice fechou com queda de 1,22%, aos 133.491,23 pontos.

O dólar abriu com alta de 0,42%, cotado a R$ 5,7114.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,47%, a 134.114,26 pontos

Dólar hoje: R$ 5,7114, alta de 0,42%

No radar hoje

O déficit comercial dos Estados Unidos subiu 14% em março, para o recorde de US$ 140,5 bilhões, impulsionado por uma corrida de empresas para antecipar importações antes do aumento de tarifas promovido pelo presidente Donald Trump. A alta no déficit acabou puxando o PIB do primeiro trimestre para o terreno negativo pela primeira vez em três anos.

Ainda nos EUA, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, será ouvido pela Câmara às 11h.

O PMI de serviços do Brasil, divulgado nesta manhã pela S&P Global, voltou a contrair em abril pela primeira vez desde o início do ano. O índice caiu a 48,9 no mês passado, contra 52,5 em março.

A agenda do dia também inclui o primeiro dia de reunião do Copom, com expectativa de corte de 0,25 ponto percentual na Selic amanhã.

Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa às 13h de uma mesa redonda sobre inteligência artificial na Califórnia, promovida pela Amcham Brasil.

No campo político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com ministros às 15h para discutir o escândalo envolvendo fraudes no INSS. Ele embarca ainda hoje para a Rússia, com previsão de seguir depois para a China.

Na bolsa brasileira, o dia será movimentado por resultados corporativos. Após o fechamento, Prio, Carrefour, Raia Drogasil, Vibra, Odontoprev, Vamos e JSL publicam balanços.

Nos EUA, os destaques são AMD e Super Micro Computers, com balanços previstos para o fim do dia.