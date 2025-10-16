IBC-Br de agosto e reunião entre Brasil e EUA: o que move os mercados

O foco desta quinta-feira, 16, é a abertura de negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço imposto por Washington a produtos brasileiros. A reunião ocorre em meio à escalada de tensão comercial entre EUA e China.

A reunião entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, será a primeira conversa oficial entre eles depois da aproximação entre os presidentes Lula e Donald Trump.

No radar hoje

A agenda doméstica começa cedo, com a divulgação do IPC-S da 2ª quadrissemana de outubro, às 8h, pela Fundação Getulio Vargas. Em seguida, às 9h, sai o IBC-Br de agosto, indicador do Banco Central do Brasil que serve como uma prévia do PIB.

Às 9h15, o diretor de política monetária do BC, Nilton David, participa de um evento organizado pelo UBS BB em Washington.

Na parte da tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 15h, da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM).

Nos Estados Unidos, às 11h, será divulgado o Índice de Confiança das Construtoras de outubro, medido pela National Association of Home Builders. Já às 13h, o Departamento de Energia dos EUA publica os dados semanais de estoques de petróleo.

Os holofotes também se voltam para o Federal Reserve (Fed), com uma série de discursos de dirigentes ao longo do dia. Às 10h falam Christopher Waller e Michael Barr, seguidos de Michelle Bowman às 11h e Stephen Miran às 17h15. Neel Kashkari encerra a agenda às 19h.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, participa às 13h de um painel sobre economia global no encontro anual do FMI.

Mercados internacionais

As bolsas globais operam com tendência positiva nesta quinta-feira. Na Ásia, os principais índices fecharam em alta, com destaque para a Coreia do Sul: o índice Kospi avançou 2,49%, renovando recorde histórico após o FMI elevar a projeção de crescimento do país para 0,9%. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,33% e o Topix ganhou 0,62%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,86%. Na China continental, o CSI 300 teve alta de 0,26%, mas o Hang Seng de Hong Kong recuou 0,09%.

Na Europa, os índices abriram em alta, com o Stoxx 600 subindo 0,38% por volta das 8h (horário de Brasília). O CAC 40 da França avançava 0,79%, enquanto o DAX da Alemanha operava em leve alta de 0,07% e o FTSE 100 do Reino Unido recuava 0,15%. As ações da Nestlé dispararam após a companhia anunciar corte de 16 mil empregos.

Nos Estados Unidos, os futuros também avançavam com impulso dos balanços corporativos positivos. Às 8h, os contratos do Dow Jones subiam 0,30%, os do S&P 500 ganhavam 0,40% e os do Nasdaq 100 avançavam 0,57%.