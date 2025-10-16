IBC-Br de agosto e reunião entre Brasil e EUA: o que move os mercados

Brasil e EUA: será a primeira conversa oficial entre eles depois da aproximação entre os presidentes Lula e Donald Trump (Saulo Angelo/Getty Images)
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08h18.
O foco desta quinta-feira, 16, é a abertura de negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço imposto por Washington a produtos brasileiros. A reunião ocorre em meio à escalada de tensão comercial entre EUA e China.
A reunião entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, será a primeira conversa oficial entre eles depois da aproximação entre os presidentes Lula e Donald Trump.
A agenda doméstica começa cedo, com a divulgação do IPC-S da 2ª quadrissemana de outubro, às 8h, pela Fundação Getulio Vargas. Em seguida, às 9h, sai o IBC-Br de agosto, indicador do Banco Central do Brasil que serve como uma prévia do PIB.
Às 9h15, o diretor de política monetária do BC, Nilton David, participa de um evento organizado pelo UBS BB em Washington.
Na parte da tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 15h, da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM).
Nos Estados Unidos, às 11h, será divulgado o Índice de Confiança das Construtoras de outubro, medido pela National Association of Home Builders. Já às 13h, o Departamento de Energia dos EUA publica os dados semanais de estoques de petróleo.
Os holofotes também se voltam para o Federal Reserve (Fed), com uma série de discursos de dirigentes ao longo do dia. Às 10h falam Christopher Waller e Michael Barr, seguidos de Michelle Bowman às 11h e Stephen Miran às 17h15. Neel Kashkari encerra a agenda às 19h.
A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, participa às 13h de um painel sobre economia global no encontro anual do FMI.
As bolsas globais operam com tendência positiva nesta quinta-feira. Na Ásia, os principais índices fecharam em alta, com destaque para a Coreia do Sul: o índice Kospi avançou 2,49%, renovando recorde histórico após o FMI elevar a projeção de crescimento do país para 0,9%. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,33% e o Topix ganhou 0,62%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,86%. Na China continental, o CSI 300 teve alta de 0,26%, mas o Hang Seng de Hong Kong recuou 0,09%.
Na Europa, os índices abriram em alta, com o Stoxx 600 subindo 0,38% por volta das 8h (horário de Brasília). O CAC 40 da França avançava 0,79%, enquanto o DAX da Alemanha operava em leve alta de 0,07% e o FTSE 100 do Reino Unido recuava 0,15%. As ações da Nestlé dispararam após a companhia anunciar corte de 16 mil empregos.
Nos Estados Unidos, os futuros também avançavam com impulso dos balanços corporativos positivos. Às 8h, os contratos do Dow Jones subiam 0,30%, os do S&P 500 ganhavam 0,40% e os do Nasdaq 100 avançavam 0,57%.