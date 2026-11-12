Azul cobra mais, reforça o caixa e reduz prejuízo, mas o querosene não dá trégua

A Azul cobrou mais por cada assento que colocou no ar no terceiro trimestre, voou menos para economizar combustível e, ainda assim, terminou o período com prejuízo de R$ 538 milhões. A perda é bem menor que a de R$ 1,37 bilhão registrada um ano antes, quando a companhia ainda carregava as dívidas anteriores à recuperação judicial nos Estados Unidos. O número de 2026, porém, tem uma ajuda que só aparece nas notas explicativas do balanço.

Nas receitas financeiras, a Azul lançou R$ 375,7 milhões de ganho contábil com o empréstimo emergencial que tomou em setembro no BNDES, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC). Sem esse lançamento, o prejuízo do trimestre seria de cerca de R$ 914 milhões.

Por que um empréstimo vira ganho

A linha do BNDES, de até R$ 2,7 bilhões, cobra juros fixos de 5,6% ao ano, com pagamentos até 2031. É um custo bem abaixo do que a Azul paga em outras frentes. Os títulos emitidos na saída do Chapter 11, em dólar, pagam 9,9% ao ano, e os contratos de arrendamento de aviões custam em média 17% ao ano.

Pelas regras contábeis, a diferença entre o juro favorecido e o valor de mercado da dívida é reconhecida de uma vez, no momento da contratação. Foi o que aconteceu com a primeira parcela, de R$ 1,33 bilhão, sacada em setembro. O ganho não representa dinheiro novo no caixa, e o juro baixo tem um custo extra, já que a linha exige uma carta fiança que custa 5% ao ano. A segunda parcela, de R$ 1,3 bilhão, é esperada para o quarto trimestre.

No release, a Azul apresenta outro número, um prejuízo de R$ 164,5 milhões. Esse valor exclui R$ 373,6 milhões em despesas que a empresa considera não recorrentes, a maior parte ligada a aviões devolvidos durante a reestruturação e a honorários de consultores. A companhia também preferiu destacar a comparação com o segundo trimestre, contra o qual a geração de caixa operacional mais que dobrou.

Tarifa mais alta não compensou o querosene

A receita líquida somou R$ 5,64 bilhões, queda de 1,8% em relação ao terceiro trimestre de 2025, com uma oferta de assentos 6,9% menor. Os cortes se concentraram nos voos internacionais, mais longos e que consomem mais combustível. A capacidade fora do país caiu 32,7% e a receita internacional recuou 23%, enquanto a doméstica cresceu 4,1%.

A estratégia levou a receita por assento oferecido ao maior nível da história da companhia, 5,5% acima de um ano antes. O valor médio pago por passageiro a cada quilômetro voado subiu 8,7%. Segundo a Azul, os reajustes de tarifa recuperaram mais da metade da alta do combustível acumulada no segundo e no terceiro trimestres.

O problema é o tamanho dessa alta. O litro de querosene ficou 47,2% mais caro, a R$ 5,63, e a conta de combustível subiu 34,2%, para R$ 1,84 bilhão, mais de um terço dos custos operacionais. Os gastos com salários aumentaram 27,8%, com o reajuste de 5% do acordo coletivo do setor e a contratação de tripulantes, e a manutenção ficou 50,6% mais cara.

Com isso, a geração de caixa operacional ajustada (Ebitda) caiu 39,4%, para R$ 1,2 bilhão, e a margem recuou de 34,6% para 21,4%. Os aviões também saíram menos cheios. A taxa de ocupação passou de 84,6% para 82,2%, enquanto a ocupação mínima para cobrir os custos subiu de 65,9% para 74%.

Caixa mais robusto, com dinheiro emprestado

O caixa saiu de R$ 652,6 milhões no fim de setembro de 2025 para R$ 2,54 bilhões, e a liquidez imediata, que inclui recebíveis, chegou a R$ 4,09 bilhões. A Azul destaca a geração de R$ 763,6 milhões em fluxo de caixa livre recorrente, uma métrica gerencial própria.

Parte relevante do reforço veio de fora da operação. Além dos R$ 1,33 bilhão do BNDES, a empresa adiantou recebíveis de cartão de crédito. O saldo a receber das administradoras caiu de R$ 1,61 bilhão para R$ 800 milhões em um ano, e os juros pagos nessas antecipações subiram 155% no trimestre, para R$ 147,5 milhões. Em nove meses, a Azul antecipou R$ 8,8 bilhões, a um custo médio de 1,3% ao mês.

Em outubro, entraram mais US$ 100 milhões da American Airlines, que ganhou aval do Cade para ficar com cerca de 8% da Azul. O aporte, de R$ 512,8 milhões, correspondeu a 32,3 milhões de novas ações. No mesmo mês, a companhia anunciou uma linha de até R$ 2 bilhões com garantia da União, destinada a pagar combustível dos voos domésticos no quarto trimestre e no início de 2027.

A dívida bruta caiu 39,3% em um ano, para R$ 22,6 bilhões, efeito da conversão de dívidas em ações no Chapter 11. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e geração de caixa operacional, ficou em 3,3 vezes, ante 5,2 vezes um ano antes.

O que mais está nas notas explicativas

No acumulado de nove meses, a Azul tem lucro de R$ 4,08 bilhões, mas o número é essencialmente contábil. Ele se apoia no reconhecimento de R$ 7,5 bilhões em créditos fiscais no primeiro trimestre, após a saída do Chapter 11, além de ganhos com dívidas e fornecedores renegociados no processo. Para registrar os créditos, a empresa usou um plano de negócios que vai até 2045 e lista o câmbio e o preço do querosene entre as principais incertezas dessas projeções.

O patrimônio líquido segue negativo, em R$ 5,65 bilhões, ante R$ 27,4 bilhões negativos um ano antes. O balanço também mostra o efeito do fim da isenção de PIS e Cofins sobre passagens aéreas, suspensa em abril com retomada gradual. Os impostos sobre a receita de passageiros foram de R$ 0,8 milhão no terceiro trimestre de 2025 para R$ 13,8 milhões. Já os processos trabalhistas com perda considerada possível quase dobraram desde dezembro, de R$ 258 milhões para R$ 463 milhões.

O quarto trimestre começa mais caro

O combustível não deu trégua depois de setembro. A Petrobras subiu o querosene de aviação nas refinarias em 11,8% em outubro e em 7,2% em novembro, quando o litro chegou a cerca de R$ 6,69, o maior valor do ano, com alta acumulada de 84% em 2026, segundo levantamento da agência eixos. A pressão vem da guerra no Oriente Médio, que desde fevereiro afeta o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz e levou a estatal a parcelar reajustes para as distribuidoras.

Em entrevista à Reuters em outubro, o diretor financeiro, Antonio Carlos Garcia, afirmou que a Azul deve terminar 2026 com capacidade cerca de 5% menor que em 2025 e que a recuperação pode atrasar um ano ou mais se o combustível continuar caro. Desde que deixou o Chapter 11, em fevereiro, a companhia diz que fará uma retomada seletiva de mercados, guiada pelo retorno de cada rota. A teleconferência com analistas está marcada para esta quinta-feira, 12, ao meio-dia.