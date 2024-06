Fusão entre UBS e Credit Suisse pode ser concluída em julho

A fusão do UBS e do Credit Suisse poderá ser concluída em 1º de julho. Pelo menos foi o que disse Sabine Keller-Busse, presidente do UBS Suíça, ao jornal Neue Zuercher Zeitung nesta terça-feira.

O UBS, que adquiriu o antigo rival Credit Suisse no ano passado após o colapso do banco, já havia indicado que as duas unidades seriam combinadas durante o terceiro trimestre. "O plano está "progredindo muito bem. A fusão poderia ser feita até 1º de julho”, disse ela.

Os clientes do Credit começarão a usar os sistemas de TI do UBS ao longo de 2025, disse Keller-Busse.

O UBS disse em comunicado que concluiu em 7 de junho a transição para uma única holding intermediária nos EUA, conforme planejado.

A absorção do Credit Suisse pelo UBS deixou a Suíça com um único banco global, que tem um "PIB bancário" duas vezes maior que o tamanho de sua economia.

Keller-Busse, que reiterou que haveria 3 mil demissões por causa da fusão, também foi questionada se ela gostaria de suceder o CEO do UBS, Sergio Ermotti, que deverá deixar o cargo nos próximos anos. Ela é considerada uma das potenciais candidatas.

“Tenho um dos empregos mais interessantes do setor”, disse ela ao jornal. "É nisso que estou me concentrando, como sempre fiz. Toda essa especulação é irrelevante para mim."