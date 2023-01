Focus: mercado vê ainda menos espaço para cortes de juros neste ano

A projeção para a Selic para o fim deste ano voltou a ser revista para cima na edição do botim Focus desta segunda-feira, 16, passando de 12,25% para 12,50%. O documento, divulgado semanalmente pelo Banco Central, mostra o consenso do mercado para os principais indicadores da atividade econômica brasileira. Há quatro semanas, a expectativa era de que a Selic encerrasse 2023 a 11,75%.

As revisões da taxa básica de juros esperada para este ano tem como pano de fundo as incertezas sobre a condução fiscal durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para investidores, um possível desequilíbrio da dívida pública somado a incentivos governamentais deve se traduzir em um menor espaço para o Banco Central cortar os juros neste ano.

Com a Selic, atualmente em 13,75%, permanecendo elevada por mais tempo, o mercado espera um PIB mais fraco para este ano. No boletim Focus desta segunda, a projeção de crescimento caiu de 0,78% para 0,77% para este ano.

Investidores ainda esperam por uma inflação mais alta, com a expectativa de IPCA para este ano partindo de 5,36% para 5,39%. Os IPCAs de 2025 e 2026 também passaram por revisão, indo de 3,3% para 3,5% e de 3,20% para 3,22%, respectivamente.

Para o câmbio, a estimativa do mercado é de que o dólar fique mais alto nos próximos anos, com as taxas de R$ 5,30 mantidas para 2024 e 2025. Para a de 2026, a projeção de câmbio subiu de R$ 5,30 R$ 5,35. A expectativa para o câmbio de 2023 foi mantida em R$ 5,28.