Festa do travesseiro e da panela de pressão: Magalu vende 20% mais na sexta promocional de 2023

Com descontos de até 80%, o grupo de varejo Magazine Luiza (MGLU3) teve fila nas lojas na primeira sexta-feira do ano. Somente nas unidades físicas a receita de vendas nas três primeiras horas de promoção foi 20% acima do que a empresa havia registrado um ano antes em sua promoção Liquidação Fantástica, realizada desde 1994.

Somando as ofertas em lojas físicas e nos canais digitais, são mais de 50 mil produtos com preços mais baixos. Entre os destaques das vendas estão travesseiros e panelas de pressão. Foram 250 mil travesseiros e 130 mil panelas de pressão vendidos nas primeiras 5 horas de Liquidação Fantástica. Em diversas lojas, os estoques desses produtos esgotaram antes do meio-dia.

De acordo com a empresa, em Franca, cidade onde foi fundada, havia gente marcando lugar desde a tarde de quarta-feira, 4. Cenas parecidas foram registradas hoje em cidades de Minas Gerais, como Uberaba, do Rio de Janeiro, Magé, Nova Iguaçu e a capital fluminense, e na capital e no interior paulista.

A promoção também se estende aos canais digitais do grupo, como o aplicativo e o site do Magazine Luiza, além dos sites de outras marcas do grupo, como Netshoes, Época Cosméticos e KaBuM!. Em todo o ecossistema, diz a empresa, o crescimento de vendas cresceram "dois dígitos altos" — ou seja, algo superior a 10% de aumento.

Depois de uma Black Friday de vendas fracas e indicações de que o Natal também não conseguiu ser alavanca dos números, diversos grupos de varejos intensificaram o movimento promocional de começo de ano, que não é uma novidade, mas ganhou descontos mais expressivos, como os aplicados pelo Magazine Luiza de até 80%.

No site da Casas Bahia, do Grupo Via (VIIA3), um enorme banner anuncia R$ 70 milhões de reais em descontos na Liquidação da Virada, com condições de pagamento em até 30 parcelas. Na Americanas (AMER3), o site também anuncia descontos de até 80% e pagamento em até 21 vezes.