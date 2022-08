Fed espera que juros básicos dos EUA atinjam 3,75% a 4% este ano

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em St. Louis, James Bullard, disse nesta quarta-feira (3) que ainda espera ver os juros básicos do país atingir 3,75% a 4% este ano. "Prefiro que os aumentos de juros sejam antecipados", afirmou Bullard, em entrevista à emissora CNBC.

Bullard, que vota nas reuniões de política monetária do Fed este ano, avaliou também que os EUA não estão em recessão, embora seu Produto Interno Bruto (PIB) tenha encolhido por dois trimestres consecutivos.

Para Bullard, os EUA deverão voltar a crescer neste segundo semestre e é difícil dizer que há uma recessão, após o avanço do emprego na primeira metade do ano, embora o crescimento do mercado de trabalho esteja agora desacelerando para o ritmo de tendência.

O presidente da distrital do Fed em St. Louis também mostrou confiança de que o banco central dos EUA conseguirá guiar a inflação dos EUA de volta para sua meta oficial de 2% "ao longo do tempo".

Em junho, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA atingiu 9,1%, o maior nível em mais de 40 anos.

Veja também:

Copom, Pelosi deixa Taiwan, Opep+ e o que mais move o mercado

Ferrari tem lucro recorde no segundo trimestre de 2022