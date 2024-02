Família dona do Walmart vende US$ 1,5 bilhão em ações após papéis tocarem máxima histórica

As contas do caixa da família Walton estão US$ 1,5 bilhão maiores depois que eles venderam quase 9 milhões de ações do Walmart na semana passada, de acordo com os registros da SEC, a CVM dos EUA.

Em uma série de três transações, os herdeiros do fundador do Walmart, Sam Walton, lucraram à medida que o preço das ações da empresa atingia níveis recordes.

As vendas de ações dos últimos três meses elevaram o total de receitas da família Walton para quase US$ 2,3 bilhões. Ao Business Insider, o Walmart encaminhou uma declaração de 2015 da Walton Enterprises anunciando um plano para vender ações "de tempos em tempos" como forma de manter a propriedade da família abaixo de 50% da empresa e para financiar iniciativas de caridade. As vendas da semana passada ainda não afetarão o total de ações dos Waltons, que representam cerca de 45% de toda a empresa.

O aumento do preço das ações do Walmart desde 2016 adicionou mais de US$ 100 bilhões à riqueza combinada dos irmãos Rob, Alice e Jim Walton, tornando-os de longe a família mais rica do mundo.

Com um patrimônio líquido combinado de US$ 226,3 bilhões, os três Waltons são coletivamente mais ricos do que os US$ 209,8 bilhões do CEO da Tesla, Elon Musk, de acordo com a Forbes. Quando se junta ao restante do clã Walton, essa riqueza aumenta para cerca de US$ 267 bilhões - muito mais do que a próxima família mais rica, os herdeiros dos doces Mars.

Participação de funcionários

O Walmart espera que o novo preço das ações, em torno de US$ 60, seja mais acessível para os funcionários comuns e outros investidores que queiram comprar ações da empresa.

O Walmart emprega 1,6 milhão de funcionários nos EUA e mais de meio milhão em todo o mundo. A remuneração anual média dos funcionários em 2023 era de US$ 27.136.

O CEO do Walmart, Doug McMillon, disse que mais de 400.000 funcionários participam do plano de compra de ações do da companhia.