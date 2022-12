Even anuncia renúncia de diretor financeiro

A construtora e incorporadora Even (EVEN3) anunciou nesta segunda-feira, 5, a renúncia de Daniel Matone, dos cargos de diretor financeiro e diretor de relações com investidores da companhia.

Com a saída do executivo a partir de 3 de janeiro, o Conselho de Administração da companhia elegeu o Marcelo Dzik para os cargos de Diretor Financeiro (CFO) e de Diretor de Relação com Investidores.

Marcelo Dzik é graduado em Engenharia Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado na Fundação Dom Cabral - MBA Executivo e na Kellogg School of Management - Post-MBAProgram. Marcelo ingressou como estagiário e atuou em diversas áreas da Companhia.

Em 12 de dezembro de 2019, foi eleito Diretor Estatutário, atuando como Diretor de Incorporação na Companhia, tendo sido reeleito em 16 de dezembro de 2021.