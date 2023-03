Enauta (ENAT3): produção de fevereiro chega a 432,9 mil barris

A Enauta (ENAT3) informou hoje que a produção de fevereiro atingiu 432,9 mil barris de óleo equivalente (boe), ou produção média diária de 15,5 mil boe. Este volume inclui óleo e gás.

Nos dois meses de 2023, a produção chegou a 930,6 mil barris de óleo equivalente (boe).

A companhia também informou que, após inspeções realizadas nas instalações do Campo de Atlanta, identificou a necessidade de substituição do sistema de bombeio do poço 7-ATL-2HP-RJS por uma nova bomba que será instalada no leito marinho.

Segundo a área técnica da Enauta, a instalação da nova bomba e a retomada de produção deste poço devem ocorrer até o final do mês de março.