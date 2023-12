Embraer (EMBR3) fornecerá aeronaves militares para a Coreia do Sul

A Embraer (EMBR3) anunciou nesta segunda-feira, 4, ter vencido a licitação para o fornecimento de aeronaves C-390 Millennium para a Força Aérea da Coreia do Sul. Não foi revelado quantas aeronaves serão fornecidas. As entregas fazem parte do programa Large Transport Aircraft (LTA) II. O valor do contrato será incluído na carteira de pedidos do quarto trimestre de 2023.

O acordo, segundo a Embraer, também envolve a prestação de serviços e suporte, incluindo treinamento, equipamentos de apoio em solo e peças de reposição.

A parceria ainda prevê que uma "quantidade significativa" de peças do C-390 Millennium sejam feitas por empresas parceiras coreanas, com desenvolvimento de um fornecedor local de manutenção, reparo e revisão.

"Esta é uma nova era nas relações Brasil-Coreia do Sul. Estamos comprometidos em aumentar as capacidades das indústrias aeroespacial e de defesa locais em conjunto com nossos parceiros coreano", Bosco da Costa Jr, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Países que já utilizam o C-390

O C-390 Millennium integra a Força Aérea Brasileira desde 2019. Portugal, Hungria, Holanda, Áustria e República Tcheca também utilizam o mesmo modelo.

Características da aeronave

O modelo tem capacidade de carga útil de 26 toneladas. De acordo com a Embraer o C-390 cumpre as funções de transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias. A aeronave ainda pode operar em pistas não pavimentadas, em superfícies como terra compactada e cascalho.