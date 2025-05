Em pregão volátil, dólar fecha em alta com dúvidas fiscais

O dólar fechou em alta de 0,33% nesta quinta-feira, 22, cotado a R$ 5,661, depois de oscilar entre R$ 5,5961 e R$ 5,6814. Antes de valorizar, a moeda americana chegou a cair 0,58% após a decisão do governo de congelar R$ 31,3 bilhões do Orçamento para garantir o cumprimento da meta fiscal de 2025.

O índice do dólar (DXY), que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de seis divisas, valorizou 0,32%.

Os comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após o anúncio, no entanto, geraram desânimo e apagaram a queda do dólar.

“Investidores externalizam a preocupação sobre a queda de arrecadação gerada pela greve da Receita Federal, cuja magnitude foi grande o suficiente para não ser compensada pelos programas de desoneração da folha salarial”, comenta André Valério, economista sênior do Inter.

O mercado reagiu mal também à possibilidade do governo de aumentar o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), anúncio que foi feito junto com o congelamento de gastos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.