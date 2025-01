Em dia de Super Quarta, Ibovespa opera sem direção única

O Ibovespa opera, na sessão desta quarta-feira, 29, sem direção única, num dia marcado pelas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Ibovespa hoje

IBOV: +0,48% aos 124.646 pontos

+0,48% aos 124.646 pontos Dólar: -0,36% a R$ 5,844

Por aqui, a expectativa é que o Banco Central (BC) eleve a taxa de juros em 1 ponto percentual. Desde a última reunião, o Copom já contratou mais duas altas de 1 ponto percentual até março, o que levaria a taxa de juros para 14,25% na ocasião.

Para sustentar as altas, o BC se baseia nas expectativas descoradas do mercado, assim como a deterioração do cenário macroeconômico atual.

Já nos Estados Unidos, as projeções apontam que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) deve realizar a manutenção da taxa na faixa entre 4,25% e 4,50%, por conta de um mercado de trabalho ainda aquecido e uma inflação ainda resiliente.

O mercado aposta que o Fed só deva começar a cortar os juros em junho deste ano, em um corte de 0,25 ponto percentual. Segundo a plataforma FedWatch, do CME Group, 10 dos 19 dirigentes do Fed acreditam que o ano vai finalizar com os juros na faixa entre 3,75% a 4% – o que representaria dois cortes pela frente.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.