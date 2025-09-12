Dólar volta a subir com mercado de olho na decisão do Fed na próxima semana

O dólar voltou a subir levemente nesta sexta-feira, 12, após perdas na véspera, em um movimento ainda marcado pelas expectativas em torno da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre juros na próxima semana.

O índice do dólar avançava 0,1%, a 97,66 pontos, depois de interromper uma sequência de duas altas consecutivas na quinta-feira. Mesmo assim, a moeda americana permanece a caminho da segunda semana seguida de desvalorização.

Na quinta-feira, 11, os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos registraram o maior salto semanal em quatro anos, em um dado que ofuscou a divulgação da inflação ao consumidor de agosto, que mostrou avanço no ritmo mais forte em sete meses, mas ainda em linha com as previsões.

Segundo dados da CME Group, investidores ainda projetam que o Fed cortará a taxa básica em 0,25 ponto percentual no encontro de 17 de setembro; as apostas em um corte maior, de 0,50 ponto percentual, diminuíram.

Nos Treasuries, o rendimento dos papéis de 10 anos subia para 4,0338%, após ter se aproximado de romper o nível de 4% pela primeira vez desde abril.

Outras moedas

O euro operava estável em US$ 1,1727, após ganhos na véspera diante da percepção de que o Banco Central Europeu (BCE) deve ser mais cauteloso em novos cortes de juros. O BCE manteve a taxa de depósito em 2% pelo segundo encontro seguido.

A agência Fitch deve divulgar ainda hoje sua avaliação sobre as contas públicas da França, após a destituição do governo de François Bayrou, que perdeu voto de confiança no Parlamento.

Frente ao iene, o dólar avançava 0,4%, cotado a 147,76. Já a libra esterlina recuava 0,2%, a US$ 1,3545, após dados mostrarem estagnação da economia britânica em julho.

O yuan offshore caía 0,1%, a 7,1219 por dólar, enquanto o dólar australiano era negociado a US$ 0,665, próximo da máxima em dez meses.