Dólar fecha em queda de mais de 1% no primeiro pregão de 2026

O dólar à vista encerrou a primeira sexta-feira do ano, 2, em queda frente ao real. A moeda americana caiu 1,16%, cotada a R$ 5,425, após oscilar entre R$ 5,416 e R$ 5,476. O DXY, que compara o dólar a várias outras divisas fortes, valorizou 0,14%.

Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets, afirma que o movimento de valorização não é exclusivo do real, tendo sido acompanhado entre os pares emergentes. "Por aqui, a queda é intensificada por um movimento que começou na terça com o encerramento das remessas de lucros e dividendos de empresas", explica.

O dólar no Brasil voltou a patamares próximos aos observados antes do anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, que havia contribuído para elevar a volatilidade em meio às saídas de capital típicas do mês de dezembro. No mês, a moeda americana registrou uma valorização de 2,88% sobre o real, ao chegar ao patamar de R$ 5,50.

"Esperamos a continuidade dessa tendência ao longo de janeiro, com o câmbio relativamente comportado em torno de R$ 5,40, salvo novas incertezas no cenário internacional", afirma André Valério, economista sênior do Inter.

A expectativa é que as próximas leituras da inflação tragam uma volatilidade maior ao câmbio, ao oferecerem mais clareza sobre o início do ciclo de cortes da Selic. "Atualmente, o mercado vê como mais provável o início do ciclo de cortes na reunião de março, mas ainda consideramos possível que os cortes comecem em janeiro, a depender do comportamento da inflação", pontua o Valério.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.