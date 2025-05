Dólar fecha em alta de 0,93% em dia de Ptax e de olho em Trump

O dólar fechou em alta de 0,93% nesta sexta-feira, 30, cotado a R$ 5,7195, após oscilar entre R$ 5,6607 e R$ 5,7405. Moeda subiu 1,28% na semana e avançou 0,76% em maio.

No último pregão do mês, o real se desvaloriza frente a moeda americana devido à formação da taxa Ptax, que se torna referência para o fechamento de contratos futuros.

Novas declarações de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, contra a China também ajudaram a pressionar divisas ligadas à economia chinesa.

O republicano afirmou nesta sexta-feira, 30, por meio da plataforma Truth Social, que a China descumpriu o compromisso firmado entre os dois países no último dia 12 em relação às tarifas, o que gerou mais incerteza sobre a relação comercial entre os dois países e se refletiu num dólar mais forte.

O mercado também repercutiu o índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal (PCE), dado de inflação favorito do Federal Reserve (Fed), que ficou em 0,1% em abril, em linha com a expectativa do me

O índice do dólar (DXY), que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de divisas, fechou em alta de 0,11%. O euro caía no fechamento 0,18%, a US$ 1,1349. E a libra perdeu 0,21%, a US$ 1,346.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.